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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5437543854395440>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:51

Re: Альфа-Банк

Сервіс однако... Про мою еко просто смс слали - зайдіть до банку й перевипустіть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:02

Re: Альфа-Банк

До речі, скільки років неграмотна заставка : українською мовою нема "один", а правильно буде: "сам"
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:08

  Мизантрóп написав:Cler так самому в оконцовке месяца забирать или как кура носит и в почтовый ящик подъезда бросят? топтать кеды надо?

+Погорелец 12/18 будет там такая же процедура получения перевыпуска?

пенсионный карты никогда не доставляли, так что надо топать...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:10

  maxprofit написав:До речі, скільки років неграмотна заставка : українською мовою нема "один", а правильно буде: "сам"
ну й не правильно а в1рно буде :wink:
нев1гласи робили заставку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:16

  Мизантрóп написав:
  maxprofit написав:До речі, скільки років неграмотна заставка : українською мовою нема "один", а правильно буде: "сам"
ну й не правильно а в1рно буде :wink:
нев1гласи робили заставку

Слово "ВІРНО" в українській мові ніколи не мало значення "правильно"! У слова "вірно" є два значення, які подані у Словнику Грінченка, а саме: 1) віддано; 2) щиро.
(взагалі- жах, як засмітили мову : об"ява,вірно,відмінити, з наступаючим, співпадіння замість оголошення, правильно, скасувати, з прийдешнім, збіг ...)
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 22:35

Тарасів день

maxprofit Поряд із прикметниками правильний, поправний уживають і прикметника вірний у таких висловах: вірний переклад, вірний рисунок (малюнок), цебто — відповідний оригіналу, натурі, точний (Словник за редакцією А. Кримського).
http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/virn ... j-slushnyj

Сосюра його зна...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:02

Re: Альфа-Банк

Азирова на вас ныма:)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 23:21

Кровосісі форева :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 06:54

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  cdj2 написав:СЭП заводят вручную если в назначении есть счёт и ФИО.


в какую ручную? сидит тетя и смотрит каждый платеж? ... все автоматом - автомат парсит и платеж с транзитника улетает на тот счет, что в назначении указан - если выпадает на "до невыясненных" при какой-то ошибке - тока тогда смотрят вручняк.
Почему тогда разница в несколько часов?
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:14

Re: Альфа-Банк

GrafBV написав:
  mephala написав:
  GrafBV написав:Коллеги, а какое у Аллы крайнее время проводок по счету?
Чувствую меня хотят побрить и записать в спонсоры. Карта Эко, дата биллинга 10-е. Платеж в розетке от 05.03 еще не проведен (POS Pre Purchase Auth - LIQPAY...), а по моей статистике предыдущих платежей проводится на 3-й день и рассрочка естественно не подтверждена.

если верить плякам пастернакам то гашение задолженности с ощадного текущим днем идет до 22-00. Я бы посмотрел сколько долгу в 21-00 и все загасил с ощадного.
но это не 100% рабочий варик - это размышление в слух.

Я спрашивал до какого времени сегодня может провестись покупка в розетке от 05.03
9:00 МСК
Востаннє редагувалось cdj2 в Суб 10 бер, 2018 07:36, всього редагувалось 1 раз.
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