maxprofit написав:До речі, скільки років неграмотна заставка : українською мовою нема "один", а правильно буде: "сам"
ну й не правильно а в1рно буде нев1гласи робили заставку
Слово "ВІРНО" в українській мові ніколи не мало значення "правильно"! У слова "вірно" є два значення, які подані у Словнику Грінченка, а саме: 1) віддано; 2) щиро. (взагалі- жах, як засмітили мову : об"ява,вірно,відмінити, з наступаючим, співпадіння замість оголошення, правильно, скасувати, з прийдешнім, збіг ...)
maxprofit Поряд із прикметниками правильний, поправний уживають і прикметника вірний у таких висловах: вірний переклад, вірний рисунок (малюнок), цебто — відповідний оригіналу, натурі, точний (Словник за редакцією А. Кримського). http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/virn ... j-slushnyj
cdj2 написав:СЭП заводят вручную если в назначении есть счёт и ФИО.
в какую ручную? сидит тетя и смотрит каждый платеж? ... все автоматом - автомат парсит и платеж с транзитника улетает на тот счет, что в назначении указан - если выпадает на "до невыясненных" при какой-то ошибке - тока тогда смотрят вручняк.
GrafBV написав:Коллеги, а какое у Аллы крайнее время проводок по счету? Чувствую меня хотят побрить и записать в спонсоры. Карта Эко, дата биллинга 10-е. Платеж в розетке от 05.03 еще не проведен (POS Pre Purchase Auth - LIQPAY...), а по моей статистике предыдущих платежей проводится на 3-й день и рассрочка естественно не подтверждена.
если верить плякам пастернакам то гашение задолженности с ощадного текущим днем идет до 22-00. Я бы посмотрел сколько долгу в 21-00 и все загасил с ощадного. но это не 100% рабочий варик - это размышление в слух.
Я спрашивал до какого времени сегодня может провестись покупка в розетке от 05.03
9:00 МСК
Востаннє редагувалось cdj2 в Суб 10 бер, 2018 07:36, всього редагувалось 1 раз.