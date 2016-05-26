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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 07:17
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!
Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.
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Додано: Суб 10 бер, 2018 07:22
wig написав: ВАМ написав:
wig Не окупается кешбеком? Так и не должна рассрочка окупаться КБ. Но даже под 10-11% кредит на год, где еще такое есть? Конечно, если сравнивать с первоначальными условиями рассрочки, ухудшение однозначно, но с предложениями других банок - очень даже конкурентно
Можно снять налик в той же Альфе под 20 с чем-то процентов и купить дешевле. Уже пограничная ситуация.
68,5%
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- Подякували: 173 раз.
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