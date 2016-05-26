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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5437543854395440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 887
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
137
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 887
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:17

Re: Альфа-Банк

mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!

Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 173 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 07:22

Re: Альфа-Банк

wig написав:
  ВАМ написав:wig Не окупается кешбеком? Так и не должна рассрочка окупаться КБ. Но даже под 10-11% кредит на год, где еще такое есть? Конечно, если сравнивать с первоначальными условиями рассрочки, ухудшение однозначно, но с предложениями других банок - очень даже конкурентно

Можно снять налик в той же Альфе под 20 с чем-то процентов и купить дешевле. Уже пограничная ситуация.
68,5%
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5437543854395440
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