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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5438543954405441>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:18

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  cdj2 написав:
IMPRINTER написав:[quote="4313560:cdj2"]
СЭП заводят вручную если в назначении есть счёт и ФИО.


в какую ручную? сидит тетя и смотрит каждый платеж? ... все автоматом - автомат парсит и платеж с транзитника улетает на тот счет, что в назначении указан - если выпадает на "до невыясненных" при какой-то ошибке - тока тогда смотрят вручняк.
Почему тогда разница в несколько часов?


разница несколько часов с чем? с прямыми?[/quote]Разница между прямыми и транзитником. Транзитник на пару часов быстрее заходит.
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:21

Когда КБ на максимум начисляется?
Уже 2 суток прошло и ничего.
В приложении, ни вкладки,ни намека какого-то на КБ ~ нет!
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:23

cdj2

на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно.
это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 12:09

Как сейчас возвращают депозити? Все в срок во время? Нету ли проблем ?
olala
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 12:44

  olala написав:Как сейчас возвращают депозити? Все в срок во время? Нету ли проблем ?

если есть карточный пакет, то проблем нет
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 12:58

  olala написав:Как сейчас возвращают депозити? Все в срок во время? Нету ли проблем ?

Деньги есть. Из проблем - максимум 1% комиссии и/или накопившаяся абонка за пакет.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 13:03

Re: Альфа-Банк

  wig написав:максимум 1% комиссии


14 днів на ощадному і 1% не буде :)

  wig написав:и/или накопившаяся абонка за пакет.

а це як?
якщо є пакетна комісія - на початку кожного місяця спишеться автоматом, звідки накопичення?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 13:26

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:якщо є пакетна комісія - на початку кожного місяця спишеться автоматом, звідки накопичення?

Абонка может и в минус списаться за несколько месяцев. При возврате депозита на такую карту произойдет взаимозачет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 15:07

  cdj2 написав:
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!

Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.


то что все придет в порядок после РД я вкурсе после того как первый раз нарвался на баг. и они не списываются. это раньше времени показало проценты за пользование снятой налички.
но уже скоро будет ГОД как я описывал данную ситуацию на форуме а баг так и не поправили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:19

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:cdj2

на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно.
это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?
Речь шла исключительно про 2625.
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