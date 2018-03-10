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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 бер, 2018 10:18
IMPRINTER написав: cdj2 написав:
IMPRINTER написав:[quote="4313560:cdj2"]
СЭП заводят вручную если в назначении есть счёт и ФИО.
в какую ручную? сидит тетя и смотрит каждый платеж? ... все автоматом - автомат парсит и платеж с транзитника улетает на тот счет, что в назначении указан - если выпадает на "до невыясненных" при какой-то ошибке - тока тогда смотрят вручняк.
Почему тогда разница в несколько часов?
разница несколько часов с чем? с прямыми?[/quote]Разница между прямыми и транзитником. Транзитник на пару часов быстрее заходит.
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cdj2
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Додано: Суб 10 бер, 2018 10:21
Когда КБ на максимум начисляется?
Уже 2 суток прошло и ничего.
В приложении, ни вкладки,ни намека какого-то на КБ ~ нет!
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mihasik
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Додано: Суб 10 бер, 2018 10:23
cdj2
на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно.
это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?
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Додано: Суб 10 бер, 2018 12:09
Как сейчас возвращают депозити? Все в срок во время? Нету ли проблем ?
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olala
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Додано: Суб 10 бер, 2018 12:44
olala написав:
Как сейчас возвращают депозити? Все в срок во время? Нету ли проблем ?
если есть карточный пакет, то проблем нет
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Додано: Суб 10 бер, 2018 12:58
olala написав:
Как сейчас возвращают депозити? Все в срок во время? Нету ли проблем ?
Деньги есть. Из проблем - максимум 1% комиссии и/или накопившаяся абонка за пакет.
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wig
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Додано: Суб 10 бер, 2018 13:03
wig написав:
максимум 1% комиссии
14 днів на ощадному і 1% не буде
wig написав:
и/или накопившаяся абонка за пакет.
а це як?
якщо є пакетна комісія - на початку кожного місяця спишеться автоматом, звідки накопичення?
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greenozon
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Додано: Суб 10 бер, 2018 13:26
greenozon написав:
якщо є пакетна комісія - на початку кожного місяця спишеться автоматом, звідки накопичення?
Абонка может и в минус списаться за несколько месяцев. При возврате депозита на такую карту произойдет взаимозачет.
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wig
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Додано: Суб 10 бер, 2018 15:07
cdj2 написав:
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!
Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.
то что все придет в порядок после РД я вкурсе после того как первый раз нарвался на баг. и они не списываются. это раньше времени показало проценты за пользование снятой налички.
но уже скоро будет ГОД как я описывал данную ситуацию на форуме а баг так и не поправили.
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mephala
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Додано: Нед 11 бер, 2018 08:19
IMPRINTER написав:cdj2
на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно.
это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?
Речь шла исключительно про 2625.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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