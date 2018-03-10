Додано: Суб 10 бер, 2018 10:23

cdj2



на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно.

это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?

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