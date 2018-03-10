Это не баг. Это фича.mephala написав:cdj2 написав:Спишутся ночью.mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!
Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
то что все придет в порядок после РД я вкурсе после того как первый раз нарвался на баг. и они не списываются. это раньше времени показало проценты за пользование снятой налички.
но уже скоро будет ГОД как я описывал данную ситуацию на форуме а баг так и не поправили.
Проценты описываются в РД. Соответственно до списания висят в собственных. Пока они висят и не списаны - МАБ естественно будет их светить.