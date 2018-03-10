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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5438543954405441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:21

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!

Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.


то что все придет в порядок после РД я вкурсе после того как первый раз нарвался на баг. и они не списываются. это раньше времени показало проценты за пользование снятой налички.
но уже скоро будет ГОД как я описывал данную ситуацию на форуме а баг так и не поправили.
Это не баг. Это фича.
Проценты описываются в РД. Соответственно до списания висят в собственных. Пока они висят и не списаны - МАБ естественно будет их светить.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2266
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  #<1 ... 5438543954405441
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