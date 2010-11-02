mephala написав:У меня вопрос к оффпреду. Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили. опишу суть кратко. седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму. Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели. Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!
Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.
то что все придет в порядок после РД я вкурсе после того как первый раз нарвался на баг. и они не списываются. это раньше времени показало проценты за пользование снятой налички. но уже скоро будет ГОД как я описывал данную ситуацию на форуме а баг так и не поправили.
Это не баг. Это фича. Проценты описываются в РД. Соответственно до списания висят в собственных. Пока они висят и не списаны - МАБ естественно будет их светить.
Планировал делать дорогую покупку с использованием рассрочки. Но оказалось, что там, где возможна оплата картой цена на товар дороже на 20%. Ни кэшбеком, ни рассрочкой такое не отбить, по этому изменениям условий особо не расстроился. На нашей территории нал рулит.
все упирается в стоимость покупки . Квартиру или авто официально купить за нал не получится - только теневые схемы , а через банк можно провести оплату легально , только с убытком для себя в связи с комиссионным вознаграждением для банка
sens написав:все упирается в стоимость покупки . Квартиру или авто официально купить за нал не получится - только теневые схемы , а через банк можно провести оплату легально , только с убытком для себя в связи с комиссионным вознаграждением для банка
А если покупка дороже квартиры-машины - то есть офшоры или слепые трасты
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду. Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили. опишу суть кратко. седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму. Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели. Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!
Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Проценты описываются в РД. Соответственно до списания висят в собственных. Пока они висят и не списаны - МАБ естественно будет их светить.
вообще то это ваше "естественно" почему то не проявляется пока не погасить задолженность по расходам за текущий ПП. Так что если не сталкивались с таким то не говорите что есть "естественно".
на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно. это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?
Речь шла исключительно про 2625.
если в банке зачисление на 2625 предусмотрено через транзитный счет - то естественно при переводе на прямые реквизиты - это будет ошибка в реквизитах и такие платежи уходят на "до невыясненных" и, как следствие, будут зачислены , естественно позже и в ручную. Или возвращены обратно отправителю.
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