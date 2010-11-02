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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5438543954405441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 08:21

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  cdj2 написав:
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!

Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?
Спишутся ночью.


то что все придет в порядок после РД я вкурсе после того как первый раз нарвался на баг. и они не списываются. это раньше времени показало проценты за пользование снятой налички.
но уже скоро будет ГОД как я описывал данную ситуацию на форуме а баг так и не поправили.
Это не баг. Это фича.
Проценты описываются в РД. Соответственно до списания висят в собственных. Пока они висят и не списаны - МАБ естественно будет их светить.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:45

Re: Альфа-Банк

Планировал делать дорогую покупку с использованием рассрочки. Но оказалось, что там, где возможна оплата картой цена на товар дороже на 20%. Ни кэшбеком, ни рассрочкой такое не отбить, по этому изменениям условий особо не расстроился. На нашей территории нал рулит.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 09:59

Re: Альфа-Банк

  2XL написав:На нашей территории нал рулит.
все упирается в стоимость покупки . Квартиру или авто официально купить за нал не получится - только теневые схемы , а через банк можно провести оплату легально , только с убытком для себя в связи с комиссионным вознаграждением для банка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 10:13

  sens написав:все упирается в стоимость покупки . Квартиру или авто официально купить за нал не получится - только теневые схемы , а через банк можно провести оплату легально , только с убытком для себя в связи с комиссионным вознаграждением для банка

А если покупка дороже квартиры-машины - то есть офшоры или слепые трасты
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:20

  cdj2 написав:
mephala написав:У меня вопрос к оффпреду.
Проблему которую я вам озвучивал еще прошлым летом так и не исправили.
опишу суть кратко.
седня РД и в МАБе высветило мне красную сумму.
Загасил ее СЕПом с комфорта. Уже провели.
Но в итоге после гашения задолженности мне МАБ пишет 1,07 долгу!

Чем у вас смузисты вообще были заняты с лета если такой банальный баг не могут поправить?

Проценты описываются в РД. Соответственно до списания висят в собственных. Пока они висят и не списаны - МАБ естественно будет их светить.


вообще то это ваше "естественно" почему то не проявляется пока не погасить задолженность по расходам за текущий ПП. Так что если не сталкивались с таким то не говорите что есть "естественно".
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 11:25

  cdj2 написав:
IMPRINTER написав:cdj2

на 2620 всегда заходит раньше чем на 2625 во всех банках, если на 2625 идет зачисление через транзитник, т.к. 2620 обрабатывается он-лайн, а транзитник обрабатывается по регламенту - раз в какой-то период ... ну и плюс еще синхрон с процессингом, чтоб по карте стало доступно.
это у аллы на 2625 быстрее заходит на 2625, чем на 2620?
Речь шла исключительно про 2625.


если в банке зачисление на 2625 предусмотрено через транзитный счет - то естественно при переводе на прямые реквизиты - это будет ошибка в реквизитах и такие платежи уходят на "до невыясненных" и, как следствие, будут зачислены , естественно позже и в ручную. Или возвращены обратно отправителю.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:10

Re: Альфа-Банк

  Грйс-мэн написав:если покупка дороже квартиры-машины - то есть офшоры или слепые трасты

ВАМ это не грозит , не грезите )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:13

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

извиняюсь спросить , это теперь ноу-хау ставить в подписе рекламу другого ресурса ? Админ любит минфин , может за это добавить неограниченное количество плюсов юзеру ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:21

sens

Бонус к депозиту это партнерский проект Финансов и Минфина
http://deposit.finance.ua/?mpr=Deposits ... usdeposits
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 12:42

  IMPRINTER написав:sens

Бонус к депозиту это партнерский проект Финансов и Минфина
http://deposit.finance.ua/?mpr=Deposits ... usdeposits

ДОЛЛАР и ЕВРО там печальны и перечень банков ограничен: Конкорд и Альянс.
Щось мені з ТАС "щастить"
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