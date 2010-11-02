хотите купить за нал - составьте договор купли-продажи предусматривающий оплаты частями и это будет вполне легально и без теневых схем...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 15:16
Додано: Нед 11 бер, 2018 17:13
первичку или вторичку? Ффс или рога и копыта? Речь о недвижимости.
никому не верю
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:04
Алярм
вот 20мин назад звякнули племяшке с тел.
"департамент обсл. клиентов", обращались к клиенту по ИМЕНИ, правильному имени, назвали БИН 5355 5711
разбудили ребёнка, он спросоня не понял шо от него хотят, ток мычал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:10
clientage ..так че хотели то по сути ?)
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Додано: Нед 11 бер, 2018 18:18
типа кто-то пытался снять гроши с карты, но кучу раз ввел ПИН неправильно. Просили найти карту, но племяш крепко отдыхал после... встречи весны и не смог найти саму карту, попросил просто блокирнуть все, шо они видят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 11 бер, 2018 18:24
Re: Альфа-Банк
Если без теневых схем, то в чем принципиальная цель именно налом? Да и при лимите рассчетов налом в 50к и например скромная квартирка за 1млн - это 20 платежей.
Кстати у той же альфы есть спец тариф для оплаты недвижимости при оплате с тек. счета, кажется около 200грн независимо от суммы.
Додано: Нед 11 бер, 2018 19:00
Re: Альфа-Банк
Открыл за 50 грн текущий счёт в Аркаде, накопил налом, безналом нужную сумму. В пределах банка бесплатно оплатил. На первый платёж бывает скидка, поэтому важно одной суммой оплатить.
Додано: Нед 11 бер, 2018 19:04
Re: Альфа-Банк
Каміси й фінмон Нє, канєшно для мультилямонерів +/-10% фігня, але...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 11 бер, 2018 19:38
с карточного какой лимит в месяц,не знали?
никому не верю
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