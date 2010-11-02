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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5439544054415442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 15:16

  sens написав:Квартиру или авто официально купить за нал не получится - только теневые схемы

хотите купить за нал - составьте договор купли-продажи предусматривающий оплаты частями и это будет вполне легально и без теневых схем...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 17:13

  Cler написав:
  sens написав:Квартиру или авто официально купить за нал не получится - только теневые схемы

хотите купить за нал - составьте договор купли-продажи предусматривающий оплаты частями и это будет вполне легально и без теневых схем...
первичку или вторичку? Ффс или рога и копыта? Речь о недвижимости.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:04

Алярм

вот 20мин назад звякнули племяшке с тел. http://www.ktozvonit.ru/nomer/380445924890
"департамент обсл. клиентов", обращались к клиенту по ИМЕНИ, правильному имени, назвали БИН 5355 5711 8) :evil:
разбудили ребёнка, он спросоня не понял шо от него хотят, ток мычал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:10

clientage ..так че хотели то по сути ?)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:18

  -VICTOR- написав:clientage ..так че хотели то по сути ?)

типа кто-то пытался снять гроши с карты, но кучу раз ввел ПИН неправильно. Просили найти карту, но племяш крепко отдыхал после... встречи весны и не смог найти саму карту, попросил просто блокирнуть все, шо они видят :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 18:24

Re: Альфа-Банк

  Cler написав:хотите купить за нал - составьте договор купли-продажи предусматривающий оплаты частями и это будет вполне легально и без теневых схем...

Если без теневых схем, то в чем принципиальная цель именно налом? Да и при лимите рассчетов налом в 50к и например скромная квартирка за 1млн - это 20 платежей.
Кстати у той же альфы есть спец тариф для оплаты недвижимости при оплате с тек. счета, кажется около 200грн независимо от суммы.
alik03
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:00

Re: Альфа-Банк

Открыл за 50 грн текущий счёт в Аркаде, накопил налом, безналом нужную сумму. В пределах банка бесплатно оплатил. На первый платёж бывает скидка, поэтому важно одной суммой оплатить.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:04

Re: Альфа-Банк

  alik03 написав:Если без теневых схем, то в чем принципиальная цель именно налом?

Каміси й фінмон ;) Нє, канєшно для мультилямонерів +/-10% фігня, але...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 19:38

  alik03 написав:
  Cler написав:хотите купить за нал - составьте договор купли-продажи предусматривающий оплаты частями и это будет вполне легально и без теневых схем...

Если без теневых схем, то в чем принципиальная цель именно налом? Да и при лимите рассчетов налом в 50к и например скромная квартирка за 1млн - это 20 платежей.
Кстати у той же альфы есть спец тариф для оплаты недвижимости при оплате с тек. счета, кажется около 200грн независимо от суммы.
с карточного какой лимит в месяц,не знали?
никому не верю
sens
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