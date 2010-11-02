Судя по тарифам:
28.1 На рахунки фізичних та юридичних осіб на території України
також на рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа-Банк», від суми
операції 4 % min 20 грн Это касается и собственных средств.
Сам не пробовал - как то дорого экспериментировать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:39
Судя по тарифам:
28.1 На рахунки фізичних та юридичних осіб на території України
також на рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа-Банк», від суми
операції 4 % min 20 грн Это касается и собственных средств.
Сам не пробовал - как то дорого экспериментировать.
Востаннє редагувалось lel в Нед 11 бер, 2018 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:43
4% - СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ С мАКСИМУМА БЕЗ КОМИСИИ МОЖНО ТОКА потратив их в торговой сети или оплатить услуги провайдеров в МАбе
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:49
Re: Альфа-Банк
Халява,таки, не пройде...
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:47
Re: Альфа-Банк
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:56
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