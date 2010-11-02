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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5440544154425443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:39

  maxprofit написав:Колеги, а поповнення Ощадного та Ультри за власні кошти з кредитки Максимум без комісій, так ? Чи за 4% комісії ?

Судя по тарифам: https://alfabank.ua/upload/Tariffs_CC_Maximum.pdf
28.1 На рахунки фізичних та юридичних осіб на території України
також на рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа-Банк», від суми
операції 4 % min 20 грн Это касается и собственных средств.
Сам не пробовал - как то дорого экспериментировать.
Востаннє редагувалось lel в Нед 11 бер, 2018 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:43

  maxprofit написав:Колеги, а поповнення Ощадного та Ультри за власні кошти з кредитки Максимум без комісій, так ? Чи за 4% комісії ?


4% - СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ С мАКСИМУМА БЕЗ КОМИСИИ МОЖНО ТОКА потратив их в торговой сети или оплатить услуги провайдеров в МАбе
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:49

Re: Альфа-Банк

Халява,таки, не пройде...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:47

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:попросил просто блокирнуть все,

..это наш ответ Чемберлену :lol:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:56

  maxprofit написав:Халява,таки, не пройде...

Признавайтесь, были мыслишки слить кб на сбер ? ;)
curiousobro
 
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