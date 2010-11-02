Судя по тарифам:
28.1 На рахунки фізичних та юридичних осіб на території України
також на рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа-Банк», від суми
операції 4 % min 20 грн Это касается и собственных средств.
Сам не пробовал - как то дорого экспериментировать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:39
Судя по тарифам:
28.1 На рахунки фізичних та юридичних осіб на території України
також на рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа-Банк», від суми
операції 4 % min 20 грн Это касается и собственных средств.
Сам не пробовал - как то дорого экспериментировать.
Востаннє редагувалось lel в Нед 11 бер, 2018 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:43
4% - СНЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ С мАКСИМУМА БЕЗ КОМИСИИ МОЖНО ТОКА потратив их в торговой сети или оплатить услуги провайдеров в МАбе
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:49
Re: Альфа-Банк
Халява,таки, не пройде...
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:47
Re: Альфа-Банк
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Додано: Нед 11 бер, 2018 22:56
Додано: Пон 12 бер, 2018 09:32
Re: Альфа-Банк
Оформление депозитов не работает . Какие профилактические работы после 4 дней выходных?
В данный момент сервис недоступен.
Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
Просим прощения за неудобство.
Хоть СЭП работает. Отправил все в другой банк, где проф. работы делают на выходных.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:13
Re: Альфа-Банк
Нагадуємо: за Вашою карткою *хххх діють кредитні канікули. Найближчий платіж за кредитом можна не погашати. Гарного дня!
Пришло на Максимум. Нагреть хотят?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:19
Re: Альфа-Банк
Шо, апять? Виліт з грейсу буде
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:19
Спонсоров ищут
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:21
2XL
Да. Уже подробно осуждалось. Это касается только ОМП. И сразу убрали в МАБе даты погашения. Запутать хотят...
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