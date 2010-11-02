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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5441544254435444

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:48

Re: Альфа-Банк

lel написав: И сразу убрали в МАБе даты погашения. Запутать хотят... :mrgreen: :mrgreen:

Точно, даты нет. Задал представителю этот вопрос в личке 4 дня назад - тишина )
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:54

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Оформление депозитов не работает :mrgreen: . Какие профилактические работы после 4 дней выходных?

И, ощадный не пополняется. Снять можно. Ганьба.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:58

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Какие профилактические работы после 4 дней выходных?


Опохмелье, які ще можуть бути роботи після 4 днів гулянки :)))
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:46

Re: Альфа-Банк

Не работает пополнение ощадного. Это только у меня так? На техподдержке говорят, что проблема не массовая, но разрешить не могут. Ответ "Попробуйте позже".
egorek
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:49

Re: Альфа-Банк

  egorek написав:Не работает пополнение ощадного. Это только у меня так?

Не только. Проблема, судя по всему, массовая.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:51

Походу сервера УПЦ перевели на майнинг биткоина :-)
Всё IMHO
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