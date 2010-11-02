lel написав: И сразу убрали в МАБе даты погашения. Запутать хотят...
Точно, даты нет. Задал представителю этот вопрос в личке 4 дня назад - тишина )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:48
Re: Альфа-Банк
Точно, даты нет. Задал представителю этот вопрос в личке 4 дня назад - тишина )
Размер имеет значение.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:54
Re: Альфа-Банк
И, ощадный не пополняется. Снять можно. Ганьба.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 10:58
Re: Альфа-Банк
Опохмелье, які ще можуть бути роботи після 4 днів гулянки ))
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Додано: Пон 12 бер, 2018 11:46
Re: Альфа-Банк
Не работает пополнение ощадного. Это только у меня так? На техподдержке говорят, что проблема не массовая, но разрешить не могут. Ответ "Попробуйте позже".
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:49
Re: Альфа-Банк
Не только. Проблема, судя по всему, массовая.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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