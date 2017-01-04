summacut, добрый день. С ответом на Ваш вопрос можете ознакомиться по ссылке:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:08
summacut, добрый день. С ответом на Ваш вопрос можете ознакомиться по ссылке:
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:47
Пані Алла, привіт! Мені сказали, що вже перевели мій рахунок на бажаний тариф. Уточніть будь ласка, з якого числа він діє? Дякую!
П.С. Для форумчан. До речі перевели без перевипуску карти.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:48
Re: Альфа-Банк
По дебетовым пакетам так давно можно. А, с недавних пор, и по кредиткам.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:53
Re: Альфа-Банк
МАБ заработал. Огорчает реакция служб поддержки, т.е. отсутствие реакции.
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