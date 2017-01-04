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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5442544354445445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:08

  summacut написав:Глянул в тарифы, с удивлением обнаружил, что Альфа-чек стоит 15 грн., хотя, когда оформлял карту, было бесплатно.
Правда сноска, что не для всех, а только для тех, кого выбрали участниками маркетингового исследования. Как понять, попадаешь или нет в число этих "счастливчиков"?

summacut, добрый день. С ответом на Ваш вопрос можете ознакомиться по ссылке: https://alfabank.ua/upload/Public_Agreement_Complex.pdf, п 4.1.17.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4275
З нами з: 18.02.13
Подякував: 8 раз.
Подякували: 306 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:47

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank пані Алла, привіт! :P Вам я довіряю більше ніж будь кому... :P Перевірте статус заявки 1-19781967415 оформленої через колцентр Дякую! :P

Козак-характерник, доброго дня. В роботі, прискорю розгляд. Очікуйте, будь ласка.

Пані Алла, привіт! Мені сказали, що вже перевели мій рахунок на бажаний тариф. Уточніть будь ласка, з якого числа він діє? Дякую! :P

П.С. Для форумчан. До речі перевели без перевипуску карти. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлень: 24899
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1450 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:48

Re: Альфа-Банк

  Козак-характерник написав:До речі перевели без перевипуску карти.

По дебетовым пакетам так давно можно. А, с недавних пор, и по кредиткам.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2592
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:53

Re: Альфа-Банк

МАБ заработал. Огорчает реакция служб поддержки, т.е. отсутствие реакции.
egorek
 
Повідомлень: 134
З нами з: 16.12.14
Подякував: 8 раз.
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  #<1 ... 5442544354445445
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