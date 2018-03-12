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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5443544454455446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20

Re: Альфа-Банк

Теперь 4 смс с 4 кодами будет приходить? На выбор.

ЗЫ туплю, сорри
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 490
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:22

Re: Альфа-Банк

Даешь больше приложений! На каждый чих, как у бегемота:)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 490
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:31

  Skiw написав:Теперь 4 смс с 4 кодами будет приходить? На выбор.

ЗЫ туплю, сорри

Нет смс одно на 3 мес и там ссылка где можно выбрать срок. Если выбрали срок не три месяца то приходит новове смс с выбраным сроком.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 12945
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1088 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:12

  BBC написав:Альфа выкатила тест рассрочки. Доступно оформить рассрочку на 3 или 6 месяцев. Пока бесплатно 6 мес на любую покупку от 1000 грн.
ЗображенняЗображення
А с 15 числа уже это будет платно
https://alfabank.ua/about/press/zmini-s ... artku-2461

Так вот что означало PIL из сообщения т.Постернака

Таки Personal Instalment Loan - каждому индивидуальный план раздрочки.
curiousobro
 
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З нами з: 21.07.17
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  #<1 ... 5443544454455446
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