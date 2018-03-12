Теперь 4 смс с 4 кодами будет приходить? На выбор.
ЗЫ туплю, сорри
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:20
Re: Альфа-Банк
Теперь 4 смс с 4 кодами будет приходить? На выбор.
ЗЫ туплю, сорри
Skiw
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:22
Re: Альфа-Банк
Даешь больше приложений! На каждый чих, как у бегемота:)
Skiw
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:31
Нет смс одно на 3 мес и там ссылка где можно выбрать срок. Если выбрали срок не три месяца то приходит новове смс с выбраным сроком.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:12
Так вот что означало PIL из сообщения т.Постернака
Таки Personal Instalment Loan - каждому индивидуальный план раздрочки.
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