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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:24
lel написав: romanauscas написав:
В конце СМС интернет-ссылка была?
Нет. Да ничего страшного. С 15 все поменяется. Тогда и будем решать. Банк прав- сумма меньше 10000. Никаких претензий.
Значит тест закончен.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 13:33
BBC написав: lel написав: romanauscas написав:
В конце СМС интернет-ссылка была?
Нет. Да ничего страшного. С 15 все поменяется. Тогда и будем решать. Банк прав- сумма меньше 10000. Никаких претензий.
Значит тест закончен.
или это был сбой и нас читают
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mephala
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:55
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:23
isen написав:
https://alfabank.ua/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2467
€ банку не потрібне 0,01%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:32
Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт не закрывая имеющиеся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?
Востаннє редагувалось Esq
в Вів 13 бер, 2018 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:33
BBC написав: isen написав:
https://alfabank.ua/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2467
€ банку не потрібне 0,01%
Выходит что не нужны...или что то знают....
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isen
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:40
Esq написав:
Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт дополнительно к этим имеющимся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?
Комфорт нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 13 бер, 2018 18:43
BBC написав: Esq написав:
Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт дополнительно
к этим имеющимся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?
Комфорт нет.
Я там несколько двусмысленно выразился. Новую карту хочу открыть не дополнительной к имеющимся, а с самостоятельным счетом. "Дополнительно" в смысле оставив действующие карты в живых.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?
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