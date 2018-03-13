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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5445544654475448>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:24

  lel написав:
  romanauscas написав:
В конце СМС интернет-ссылка была?

Нет. Да ничего страшного. С 15 все поменяется. Тогда и будем решать. Банк прав- сумма меньше 10000. Никаких претензий.

Значит тест закончен.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:33

  BBC написав:
  lel написав:
  romanauscas написав:
В конце СМС интернет-ссылка была?

Нет. Да ничего страшного. С 15 все поменяется. Тогда и будем решать. Банк прав- сумма меньше 10000. Никаких претензий.

Значит тест закончен.

или это был сбой и нас читают :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:20

  Карамболь написав:Квесторе_поверніться
та не похоже... 28 февраля кинул 6,50 в сейф... 2-го марта ещё 1,5 грн, чтобы не было неактивности... сегодня глянул - нема... :roll:

Карамболь, добрый день. Ответ предоставлен Вам в личном сообщении.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:55

Re: Альфа-Банк

https://alfabank.ua/about/press/zmini-p ... -osib-2467
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:23

  isen написав:https://alfabank.ua/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2467

€ банку не потрібне 0,01%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:32

Количество карт Комфорт/Ультра/ПлатинумБлэк

Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт не закрывая имеющиеся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?
Востаннє редагувалось Esq в Вів 13 бер, 2018 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:33

  BBC написав:
  isen написав:https://alfabank.ua/about/press/zmini-procentnih-stavok-za-depozitami-fizichnih-osib-2467

€ банку не потрібне 0,01%

Выходит что не нужны...или что то знают....
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:40

  Esq написав:Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт дополнительно к этим имеющимся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?

Комфорт нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:43

  BBC написав:
  Esq написав:Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт дополнительно к этим имеющимся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?

Комфорт нет.

Я там несколько двусмысленно выразился. Новую карту хочу открыть не дополнительной к имеющимся, а с самостоятельным счетом. "Дополнительно" в смысле оставив действующие карты в живых.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:18

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?
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