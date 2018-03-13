Esq написав:Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт дополнительно к этим имеющимся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?
Комфорт нет.
Я там несколько двусмысленно выразился. Новую карту хочу открыть не дополнительной к имеющимся, а с самостоятельным счетом. "Дополнительно" в смысле оставив действующие карты в живых.
Нового счета не будет. Любые танчики-карбоны будут допками. И даже если бесплатных допок открыть больше нельзя - пойдут как платные.
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Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?
да. естественно что номер КС ві не сможите подключить для Бонусов водафон ) номер на которые капают бонусы не связан с вашим финансовым и может быть абсолютно любым. Подключить его сложно ... он вяжется очень криво ... мне удалось корректно подключить тока после помощи саппорта.
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Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?
да. естественно что номер КС ві не сможите подключить для Бонусов водафон ) номер на которые капают бонусы не связан с вашим финансовым и может быть абсолютно любым. Подключить его сложно ... он вяжется очень криво ... мне удалось корректно подключить тока после помощи саппорта.