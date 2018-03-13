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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5445544654475448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:26

  Esq написав:
  BBC написав:
  Esq написав:Подскажите, до сих пор есть это ограничение в 4 карты на лицо, и не более двух в одной валюте, и распространяется ли это всё на Карбоны. Вот у меня уже есть Ультра и дополнительная к ней (обе в гривне), можно ли ещё открыть Карбон Ультру или Карбон Комфорт дополнительно к этим имеющимся, или надо одну из нынешних прикрыть для начала?

Комфорт нет.

Я там несколько двусмысленно выразился. Новую карту хочу открыть не дополнительной к имеющимся, а с самостоятельным счетом. "Дополнительно" в смысле оставив действующие карты в живых.


Нового счета не будет. Любые танчики-карбоны будут допками. И даже если бесплатных допок открыть больше нельзя - пойдут как платные.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:52

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?


да. естественно что номер КС ві не сможите подключить для Бонусов водафон )
номер на которые капают бонусы не связан с вашим финансовым и может быть абсолютно любым. Подключить его сложно ... он вяжется очень криво ... мне удалось корректно подключить тока после помощи саппорта.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:26

  IMPRINTER написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?


да. естественно что номер КС ві не сможите подключить для Бонусов водафон )
номер на которые капают бонусы не связан с вашим финансовым и может быть абсолютно любым. Подключить его сложно ... он вяжется очень криво ... мне удалось корректно подключить тока после помощи саппорта.

А как подключать? К кому обращаться?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:38

Andrew75

мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:54

  IMPRINTER написав:Andrew75

мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )


Alfa_Bank
А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать?
Финансовый номер МТС, если что.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:10

Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:18

  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно



Начинается игра в ромашку.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:35

  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно

плиииз, шепните БИН карты :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:51

  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно

Ага, и я принял участие в тестировании.
Вопрос такой, раз уж все равно для управление рассрочками нужен интернет. Почему нельзя подключение и выбор периода сделать по человечески, в МАБ?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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