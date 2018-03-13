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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5446544754485449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:25

  clientage написав:
  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно

плиииз, шепните БИН карты :)

Класс карты MC GOLD
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:26

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )


Alfa_Bank
А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать?
Финансовый номер МТС, если что.

Присоединяюсь к вопросу, так как на горячке сначала сказали обратиться в Водофон, а после консультаций "подключается к телефону, который Вы называли при оформлении карты"
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:26

  BBC написав:
  clientage написав:
  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно

плиииз, шепните БИН карты :)

Класс карты MC GOLD

6 цифр номера стерлись?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:31

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?

Andrew75, добрый день. Укажите, пожалуйста, в личном сообщении последние четыре цифры карты и номер телефона, на который хотите получать бонусы. В отделении писать заявление не нужно. Вопрос можно решить через КЦ Банка.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 14 бер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:33

  vollena71 написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )


Alfa_Bank
А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать?
Финансовый номер МТС, если что.

Присоединяюсь к вопросу, так как на горячке сначала сказали обратиться в Водофон, а после консультаций "подключается к телефону, который Вы называли при оформлении карты"

Водафон в чате видит шо карта подсоединена, и может принимать заявки на устранение глюков. А в кабине https://ihelper-prp.mts.com.ua/SelfCareUA/Logon мона увидеть и начисление/трату бонусов. Только для припейда при покупке сертифов, шо в конверте отправляют (Эльдо, Ватсон...) нуна будет сообщить свои ФИО и адрес :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:34

  Ratatui написав:
  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно



Начинается игра в ромашку.

Завтра уж все выше 3 мес станет доступно и платно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:37

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  clientage написав:плиииз, шепните БИН карты :)

Класс карты MC GOLD

6 цифр номера стерлись?
516800
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:43

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )


Alfa_Bank
А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать?
Финансовый номер МТС, если что.

Фантом, добрый день. Укажите данные в ЛС (ФИО, ИНН, последние четыре цифры карты, номер для бонусов) или при обращении в КЦ Банка сотрудник должен зафиксировать запрос на выяснение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:46

В якому прОценті від трат бонуси по Конект нараховуються?
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:52

  Квесторе_поверніться написав:В якому прОценті від трат бонуси по Конект нараховуються?

1бонус за 5грн трат
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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