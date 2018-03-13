мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )
Alfa_Bank А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать? Финансовый номер МТС, если что.
Присоединяюсь к вопросу, так как на горячке сначала сказали обратиться в Водофон, а после консультаций "подключается к телефону, который Вы называли при оформлении карты"
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Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, если финансовый номер Альфы Киевстар, можно ли подключить кредитку Коннект к другому своему номеру Водафон, чтоб на него капали бонусы от Водафона за покупки? И вообще, как подключить в Водафоне кредитку Коннект для бонусов? В отделении Альфы надо писать заявление или как?
Andrew75, добрый день. Укажите, пожалуйста, в личном сообщении последние четыре цифры карты и номер телефона, на который хотите получать бонусы. В отделении писать заявление не нужно. Вопрос можно решить через КЦ Банка.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 14 бер, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )
Alfa_Bank А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать? Финансовый номер МТС, если что.
Присоединяюсь к вопросу, так как на горячке сначала сказали обратиться в Водофон, а после консультаций "подключается к телефону, который Вы называли при оформлении карты"
Водафон в чате видит шо карта подсоединена, и может принимать заявки на устранение глюков. А в кабине https://ihelper-prp.mts.com.ua/SelfCareUA/Logon мона увидеть и начисление/трату бонусов. Только для припейда при покупке сертифов, шо в конверте отправляют (Эльдо, Ватсон...) нуна будет сообщить свои ФИО и адрес
мне в этом вопроса смогла помочь тока наша мамка )
Alfa_Bank А как вобще можно проверить, подвязана карта конект к номеру телефона или нет? Я даже не задумывался об этом. Открыл, в отделении сказали что подвязали, трачу. А как проконтролировать? Финансовый номер МТС, если что.
Фантом, добрый день. Укажите данные в ЛС (ФИО, ИНН, последние четыре цифры карты, номер для бонусов) или при обращении в КЦ Банка сотрудник должен зафиксировать запрос на выяснение.