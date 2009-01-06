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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:29
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
В якому прОценті від трат бонуси по Конект нараховуються?
1бонус за 5грн трат
Дякую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:38
Квесторе_поверніться
у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический.
Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую?
А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость
Спасибо
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Кассандра
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:42
У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.
panatar.com
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unlock
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:43
Кассандра
Он как-то давно писал, что это его принципиальная позиция.
unlock
Видимо, да.
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Vorlon
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:45
Cler
Про дословность ручаться не буду. Но смысл таков.
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Vorlon
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:51
unlock написав:
У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.
Да уже собрался в поддержку звонить. Но, раз массовая, подождем пока пофиксят.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:59
Кассандра написав:Квесторе_поверніться
у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический.
Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую?
А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость
Спасибо
Всім вдячний за пости...а кому дякую особисто, вдячний особливо.
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Квесторе_поверніться
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