RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5447544854495450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:29

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:В якому прОценті від трат бонуси по Конект нараховуються?

1бонус за 5грн трат

Дякую.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24032
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:38

Квесторе_поверніться у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический.:oops: Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую? :roll: А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость :wink: Спасибо
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:42

Re: Альфа-Банк

У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.
panatar.com
unlock
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2628
З нами з: 14.06.12
Подякував: 502 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:43

Кассандра
Он как-то давно писал, что это его принципиальная позиция.

unlock
Видимо, да.
Vorlon
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:45

  Vorlon написав:Кассандра
Он как-то давно писал, что это его принципиальная позиция.

у тролей есть принципы?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 15.07.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:45

Cler
Про дословность ручаться не буду. Но смысл таков.
Vorlon
 
Повідомлень: 5459
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:51

  unlock написав:У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.

Да уже собрался в поддержку звонить. Но, раз массовая, подождем пока пофиксят.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2598
З нами з: 06.01.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:59

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический.:oops: Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую? :roll: А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость :wink: Спасибо

Всім вдячний за пости...а кому дякую особисто, вдячний особливо. :oops:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24032
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5447544854495450
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonzo, Stringer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перший Iнвестицiйний Банк 1 ... 23, 24, 25
Фил » Вів 06 січ, 2009 12:02
240 70021
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 14:05
Квесторе_поверніться
ВТБ Банк 1 ... 1263, 1264, 1265
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12644 2448746
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 13:54
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 531, 532, 533
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5328 1317781
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 13:34
balance
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.