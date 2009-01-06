Дякую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:29
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:38
Квесторе_поверніться у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический. Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую? А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость Спасибо
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:42
Re: Альфа-Банк
У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.
panatar.com
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:43
Кассандра
Он как-то давно писал, что это его принципиальная позиция.
unlock
Видимо, да.
Додано: Сер 14 бер, 2018 13:51
Да уже собрался в поддержку звонить. Но, раз массовая, подождем пока пофиксят.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 13:59
Всім вдячний за пости...а кому дякую особисто, вдячний особливо.
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:14
Re: Альфа-Банк
На 4пда забороняють дяки і вимагають тиснуть плюсік, точніш репу
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 14:19
Не только на 4пда.
Практически на всех форумах очень не приветствуются де*** посты "спасибо"
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:37
...и за ответ "не за шо"
Я вчера весь день без компа был, пальцем стучал на мабиле, захекался
И на мабиле/планшете нема де плюсовать, вот просто нема там такой пимпочки
..трудно цитировать пост, особенно его часть
... делайте хоть что-нибудь!
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