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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5448544954505451>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:29

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:В якому прОценті від трат бонуси по Конект нараховуються?

1бонус за 5грн трат

Дякую.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:38

Квесторе_поверніться у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический.:oops: Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую? :roll: А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость :wink: Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:42

Re: Альфа-Банк

У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:43

Кассандра
Он как-то давно писал, что это его принципиальная позиция.

unlock
Видимо, да.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:45

Cler
Про дословность ручаться не буду. Но смысл таков.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:51

  unlock написав:У всех баланс по картам в МАБе застыл приблизительно с 12.00? Поддержка сказала, что проблема массовая.

Да уже собрался в поддержку звонить. Но, раз массовая, подождем пока пофиксят.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 13:59

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться у меня к вам есть вопрос, он конечно риторический.:oops: Что легче? Нажать плюсик или написать новый пост со словом дякую? :roll: А то ваш cчётчик выглядит не естественно - 0 на 1240. Или может вы количество постов набиваете и в книгу рекордов собрались? Не сочтите за дерзость :wink: Спасибо

Всім вдячний за пости...а кому дякую особисто, вдячний особливо. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:14

Re: Альфа-Банк

На 4пда забороняють дяки і вимагають тиснуть плюсік, точніш репу :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:19

Не только на 4пда.
Практически на всех форумах очень не приветствуются де*** посты "спасибо"
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:37

  mustbe написав:Не только на 4пда.
Практически на всех форумах очень не приветствуются де*** посты "спасибо"

...и за ответ "не за шо" :wink:
Я вчера весь день без компа был, пальцем стучал на мабиле, захекался :)
И на мабиле/планшете нема де плюсовать, вот просто нема там такой пимпочки :)
..трудно цитировать пост, особенно его часть :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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