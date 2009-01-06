Кассандра не в курсе,а это так
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:44
Re: Альфа-Банк
Кассандра не в курсе,а это так
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:45
Re: Альфа-Банк
Є таке. А тапаталка платна і для мене незручна...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:51
У меня непруха на этот счет. Вчера дали только на 3мес. Сегодня вообще с 3530 не пришло предложение. Вслепую ввел три цифры которые продиктовала горячка. Подтверждение не пришло. Горячка говорит, что оформил- на сколько не знаю. Телефон перезагружал, СМС ки старые поудалял. Ждем списания. Первый раз такое. Глючит, наверное....
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:51
Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55
блииин, я а подумал, шо если жмакну на "Версія для ПК", то у моей мабилы вылезет клава и моник 22". Я и испугался, т.к. весь день лазил на улице и как подумал, шо вс' єто в момент навернцтся в мартовский снег, то страшно стало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:17
Re: Альфа-Банк
Абсолютно вірно. Але це складно і багато лишніх рухів...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:21
Re: Альфа-Банк
Приймав участь в акції "палаючі вихідні".
14.03.2018 нараховано кешбек.
На рахунку кредитної картки є дві транзакції (блокування), які очікують виконання розстрочки на 6 місяців. Заборгованість на 14.03.2018 крім цих двох транзакцій відсутня. Кешбек "упав" на рахунок як власні кошти. Списання операцій, які очікують оформлення рострочки буде завтра.
Чи вірно я розумію, що "завдяки" акції "палаючі вихідні" розстрочка по цих двох транзакціях не буде активована?
реклама
|