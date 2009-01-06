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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5448544954505451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:44

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:И на мабиле/планшете нема де плюсовать, вот просто нема там такой пимпочки
Кассандра не в курсе,а это так
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:45

Re: Альфа-Банк

Є таке. А тапаталка платна і для мене незручна...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:51

  wig написав:
  BBC написав:Опять рассрочку на 6 мес предложили бесплатно

Ага, и я принял участие в тестировании.
Вопрос такой, раз уж все равно для управление рассрочками нужен интернет. Почему нельзя подключение и выбор периода сделать по человечески, в МАБ?

У меня непруха на этот счет. Вчера дали только на 3мес. Сегодня вообще с 3530 не пришло предложение. Вслепую ввел три цифры которые продиктовала горячка. Подтверждение не пришло. Горячка говорит, что оформил- на сколько не знаю. Телефон перезагружал, СМС ки старые поудалял. Ждем списания. Первый раз такое. Глючит, наверное....
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:51

  clientage написав:И на мабиле/планшете нема де плюсовать, вот просто нема там такой пимпочки :)

п...ж и провокация :)

В браузёре при открытом форуме ищете внизу сцылочку - "Версія для ПК" и все магическим образом появляется.

Не хотите такую - ищете "Версія для мобільних" - и все как и раньше
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:55

  curiousobro написав:
  clientage написав:И на мабиле/планшете нема де плюсовать, вот просто нема там такой пимпочки :)

п...ж и провокация :)

В браузёре при открытом форуме ищете внизу сцылочку - "Версія для ПК" и все магическим образом появляется.

Не хотите такую - ищете "Версія для мобільних" - и все как и раньше

блииин, я а подумал, шо если жмакну на "Версія для ПК", то у моей мабилы вылезет клава и моник 22". Я и испугался, т.к. весь день лазил на улице и как подумал, шо вс' єто в момент навернцтся в мартовский снег, то страшно стало :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:17

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:В браузёре при открытом форуме ищете внизу сцылочку - "Версія для ПК" и все магическим образом появляется.

Абсолютно вірно. Але це складно і багато лишніх рухів...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:21

Re: Альфа-Банк

Приймав участь в акції "палаючі вихідні".
14.03.2018 нараховано кешбек.
На рахунку кредитної картки є дві транзакції (блокування), які очікують виконання розстрочки на 6 місяців. Заборгованість на 14.03.2018 крім цих двох транзакцій відсутня. Кешбек "упав" на рахунок як власні кошти. Списання операцій, які очікують оформлення рострочки буде завтра.
Чи вірно я розумію, що "завдяки" акції "палаючі вихідні" розстрочка по цих двох транзакціях не буде активована?
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