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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 15:57
Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.
panatar.com
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:07
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:44
Я вслепую лупил переводы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 бер, 2018 16:58
Re: Альфа-Банк
З маб шось не те, зняття з карти, оплата з іншої не є. Я кнєшно був би не проти але ж бізобразіє!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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