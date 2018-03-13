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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5450545154525453>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:57

Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:07

  chipmunk написав:Абсолютно вірно. Але це складно і багато лишніх рухів...

Один клик.
Настройка вида запоминается, то есть при следующем входе будет версия для ПК.
Но мобиле неудобно, это правда. Очень все мелкое.
А на планшете само-то.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:44

  unlock написав:Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.

Я вслепую лупил переводы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:58

Re: Альфа-Банк

З маб шось не те, зняття з карти, оплата з іншої не є. Я кнєшно був би не проти ;) але ж бізобразіє!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:50

  unlock написав:Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.

Добрый день. Работоспособность сервиса обновления онлайн остатков в MyAlfaBank восстановлена. Приносим извинения за неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:02

  Alfa_Bank написав:
  unlock написав:Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.

Добрый день. Работоспособность сервиса обновления онлайн остатков в MyAlfaBank восстановлена. Приносим извинения за неудобства.

Спасибо за информирование.
Востаннє редагувалось unlock в Сер 14 бер, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:02

  Alfa_Bank написав:
  unlock написав:Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.

Добрый день. Работоспособность сервиса обновления онлайн остатков в MyAlfaBank восстановлена. Приносим извинения за неудобства.

Да нет, у меня ничего не поменялось. Не показывает актуальные остатки.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:05

А у меня стало показывать актуальный остаток после того как я кинула
1 грн на карту :)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:12

Кассандра да, это триггерит срабатывание сервиса синхронизации. Аналогично трата с карты.
panatar.com
unlock
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:16

Рассрочка

Если сейчас совершить покупку, попадет ли она под старые условия рассрочки? Или получу предложение по новым условиям?
anikola13
 
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