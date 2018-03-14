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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:36

anikola13 представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:59

  Кассандра написав:anikola13 представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает :roll:
опердень закончился, а как они настроили время ввода новых условий рассрочки неизвестно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:31

  BBC написав:
  Кассандра написав:anikola13 представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает :roll:
опердень закончился, а как они настроили время ввода новых условий рассрочки неизвестно.

Ну в прошлый раз изменения условий по рассрочке, в 23 с копейками я влез в старые условия.
Но тут вроде порог от 10 тыс. на 6 мес. ИМХО не критично.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 19:43

  Skiw написав:
  BBC написав:
  Кассандра написав:anikola13 представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает :roll:
опердень закончился, а как они настроили время ввода новых условий рассрочки неизвестно.

Ну в прошлый раз изменения условий по рассрочке, в 23 с копейками я влез в старые условия.
Но тут вроде порог от 10 тыс. на 6 мес. ИМХО не критично.

Лично мне уже 3 дня дают рассрочку на 6 мес от 1000 грн. Правда карта MC GOLD
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:12

  Alfa_Bank написав:
  unlock написав:Alfa_Bank так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.

Добрый день. Работоспособность сервиса обновления онлайн остатков в MyAlfaBank восстановлена. Приносим извинения за неудобства.

Ничего не восстановлено. Остаток бредов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 20:18

А регплатежи у всех работают ?
У меня не уехали ни вчерашние, ни сегодняшние
mustbe
 
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