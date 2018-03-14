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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 18:59
Кассандра написав:anikola13
представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает
опердень закончился, а как они настроили время ввода новых условий рассрочки неизвестно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:31
BBC написав: Кассандра написав:anikola13
представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает
опердень закончился, а как они настроили время ввода новых условий рассрочки неизвестно.
Ну в прошлый раз изменения условий по рассрочке, в 23 с копейками я влез в старые условия.
Но тут вроде порог от 10 тыс. на 6 мес. ИМХО не критично.
Skiw
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Додано: Сер 14 бер, 2018 19:43
Skiw написав: BBC написав: Кассандра написав:anikola13
представитель вроде бы говорила, что траты 14 числа ещё по старым условиям, да и ВВС с утра вроде отписывался, что было предложение на 6 мес бесплатно, а там ктоего знает
опердень закончился, а как они настроили время ввода новых условий рассрочки неизвестно.
Ну в прошлый раз изменения условий по рассрочке, в 23 с копейками я влез в старые условия.
Но тут вроде порог от 10 тыс. на 6 мес. ИМХО не критично.
Лично мне уже 3 дня дают рассрочку на 6 мес от 1000 грн. Правда карта MC GOLD
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:12
Alfa_Bank написав: unlock написав:Alfa_Bank
так что там с остатками в МАБе и мобильном приложении по карточным счетам? А то так и не изменились и сейчас показывают состояние на 12.00. Я переживаю, у меня сумма зашла на счет, а остаток глубокие минуса.
Добрый день. Работоспособность сервиса обновления онлайн остатков в MyAlfaBank восстановлена. Приносим извинения за неудобства.
Ничего не восстановлено. Остаток бредов.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 14 бер, 2018 20:18
А регплатежи у всех работают ?
У меня не уехали ни вчерашние, ни сегодняшние
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