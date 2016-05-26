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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:04
В Google Pay можно добавить платежные карты Альфа-Банка
Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:12
На счет сейфа не знаю, а на Ощадний - "Сервіс тимчасово недоступний". Надеюсь, эти смузисты не побегут за мной в другой банк.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:14
Ваащето они там уже неделю точно живут. Но вот непонятно чо картинки карт не соотвестсвуют самим картам? В Пее намалёваны красные и серые карты, хотя в жизни они типа золотые и с разными ко-брендовскими мульками. Из-за этого ими будет оч. неудобно пользоваться, т.к. юзеровское имя карте в Пее дать низзя и заморачиваться с идентификацией приходится ток по картинке
Вот у ПУМБы, Пивня, Мони рубашки карт адекватны. А Приват и Альфа не удосужились чуток напрячься в этом плане
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:20
Додано: Чет 15 бер, 2018 00:56
не подключается кредитка Sky Pass
Смог подключить Максимум (подтверждение через код из СМС), а вот Sky Pass подключаться пока не хочет, предлагая единственный канал подтверждения - звонок в колл-центр Аллы, где ребята не в курсе, что делать в таком случае, т.к. знают только о подключении через СМС... И да, иконки для карт выглядят совсем не так, как они в жизни, что немного сбивает.
В общем, сыроватый продукт выпустили без нормального тестирования...
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