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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:04

В Google Pay можно добавить платежные карты Альфа-Банка

Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина
https://psm7.com/news/platezhnye-karty- ... e-pay.html
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:12

  riwalir написав:Если гривну перевести в сейф или наоборот из сейфа на карту, то остаток выздоровеет. Должно быть, смузи сегодня подкисший завезли))

На счет сейфа не знаю, а на Ощадний - "Сервіс тимчасово недоступний". Надеюсь, эти смузисты не побегут за мной в другой банк.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:14

  lel написав:Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина
https://psm7.com/news/platezhnye-karty- ... e-pay.html

Ваащето они там уже неделю точно живут. Но вот непонятно чо картинки карт не соотвестсвуют самим картам? :( В Пее намалёваны красные и серые карты, хотя в жизни они типа золотые и с разными ко-брендовскими мульками. Из-за этого ими будет оч. неудобно пользоваться, т.к. юзеровское имя карте в Пее дать низзя и заморачиваться с идентификацией приходится ток по картинке :(
Вот у ПУМБы, Пивня, Мони рубашки карт адекватны. А Приват и Альфа не удосужились чуток напрячься в этом плане :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:20

  unlock написав:riwalir я гривну прогнал в 18.00, всё выздоровело. Сейчас смотрю - опять остаток на 12.00 дня.

таки да - откатилось назад :roll: блин, ну и работничек этот Лёша - ушёл с работы , а оно всё вернулось на круги своя :?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 23:41

Активували експериментальну рострочкуЗображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 00:56

не подключается кредитка Sky Pass

  lel написав:Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина
https://psm7.com/news/platezhnye-karty- ... e-pay.html

Смог подключить Максимум (подтверждение через код из СМС), а вот Sky Pass подключаться пока не хочет, предлагая единственный канал подтверждения - звонок в колл-центр Аллы, где ребята не в курсе, что делать в таком случае, т.к. знают только о подключении через СМС... И да, иконки для карт выглядят совсем не так, как они в жизни, что немного сбивает.
В общем, сыроватый продукт выпустили без нормального тестирования...
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:20

Re: Альфа-Банк

Шановне товариство!
Кредитка Максимум Ворлд, розрахункова дата 16-е.
Щоб не потрапити на абонку заборгованості має не бути 15-го числа чи можливий варіант на кінець 16-го?
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:31

Re: Альфа-Банк

Алла новые дебетные карты по ультре выдала серые.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:33

Re: Альфа-Банк

wig написав:
  riwalir написав:Если гривну перевести в сейф или наоборот из сейфа на карту, то остаток выздоровеет. Должно быть, смузи сегодня подкисший завезли))

На счет сейфа не знаю, а на Ощадний - "Сервіс тимчасово недоступний". Надеюсь, эти смузисты не побегут за мной в другой банк.
Они не бегут - конем еб....
Інкогніто
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