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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5452545354545455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:22

Re: Альфа-Банк

В хісторі карт останні трати вже є, але суми ще позавчорашні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:31

  V2 написав:Шановне товариство!
Кредитка Максимум Ворлд, розрахункова дата 16-е.
Щоб не потрапити на абонку заборгованості має не бути 15-го числа чи можливий варіант на кінець 16-го?

Теоретично на кінець банківського дня 16-го заборгованість має бути погашена.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:36

  AVF написав:
  lel написав:Бесконтактный кошелек Google Pay начал поддерживать платежные карты Альфа-Банка Украина
https://psm7.com/news/platezhnye-karty- ... e-pay.html

Смог подключить Максимум (подтверждение через код из СМС), а вот Sky Pass подключаться пока не хочет, предлагая единственный канал подтверждения - звонок в колл-центр Аллы, где ребята не в курсе, что делать в таком случае, т.к. знают только о подключении через СМС... И да, иконки для карт выглядят совсем не так, как они в жизни, что немного сбивает.
В общем, сыроватый продукт выпустили без нормального тестирования...

AVF, доброе утро. Если все требования для регистрации карты в Google Pay выполнены, но три попытки отправки пароля неуспешны, то сотрудник КЦ должен отправить запрос на активацию токена Google Pay в соответствующее подразделение. Укажите Ваши данный в ЛС (ИНН, ФИО, усеченный номер карты) и я проверю информацию.
В приложении отображается стандартизированный цифровой дизайн карты, и он не совпадает с реальным внешним видом карты. Для распознавания карт можете ориентироваться н последние 4-ре цифры карты, которые отображены на экране.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:46

  Квесторе_поверніться написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Кредитка Максимум Ворлд, розрахункова дата 16-е.
Щоб не потрапити на абонку заборгованості має не бути 15-го числа чи можливий варіант на кінець 16-го?

Теоретично на кінець банківського дня 16-го заборгованість має бути погашена.

Доброго ранку. Заборгованість має бути погашена до розрахункової дати, тобто до 15-го включно. При погашенні в розрахункову дату Банк не гарантує, що РКО не буде списано – як спрацює система. Також враховуйте: якщо розрахункова дата співпадає з вихідним днем, то вона переноситься на попередній робочий день.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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