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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 09:22
В хісторі карт останні трати вже є, але суми ще позавчорашні
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:31
V2 написав:
Шановне товариство!
Кредитка Максимум Ворлд, розрахункова дата 16-е.
Щоб не потрапити на абонку заборгованості має не бути 15-го числа чи можливий варіант на кінець 16-го?
Теоретично на кінець банківського дня 16-го заборгованість має бути погашена.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:36
AVF написав:
Смог подключить Максимум (подтверждение через код из СМС), а вот Sky Pass подключаться пока не хочет, предлагая единственный канал подтверждения - звонок в колл-центр Аллы, где ребята не в курсе, что делать в таком случае, т.к. знают только о подключении через СМС... И да, иконки для карт выглядят совсем не так, как они в жизни, что немного сбивает.
В общем, сыроватый продукт выпустили без нормального тестирования...
AVF, доброе утро. Если все требования для регистрации карты в Google Pay выполнены, но три попытки отправки пароля неуспешны, то сотрудник КЦ должен отправить запрос на активацию токена Google Pay в соответствующее подразделение. Укажите Ваши данный в ЛС (ИНН, ФИО, усеченный номер карты) и я проверю информацию.
В приложении отображается стандартизированный цифровой дизайн карты, и он не совпадает с реальным внешним видом карты. Для распознавания карт можете ориентироваться н последние 4-ре цифры карты, которые отображены на экране.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 10:46
Квесторе_поверніться написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Кредитка Максимум Ворлд, розрахункова дата 16-е.
Щоб не потрапити на абонку заборгованості має не бути 15-го числа чи можливий варіант на кінець 16-го?
Теоретично на кінець банківського дня 16-го заборгованість має бути погашена.
Доброго ранку. Заборгованість має бути погашена до розрахункової дати, тобто до 15-го включно. При погашенні в розрахункову дату Банк не гарантує, що РКО не буде списано – як спрацює система. Також враховуйте: якщо розрахункова дата співпадає з вихідним днем, то вона переноситься на попередній робочий день.
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