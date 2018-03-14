Додано: Чет 15 бер, 2018 11:43

Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав: Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть? Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості. Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.

А я еще раз спрошу!Када, у кого мона узнать ТОЧНУЮ СУММУ задолженности на РД?!В принципе и к 7:00 в РД все уже может быть известно.Но эта сумма может быть точно известна не ранее 11:00 в РД. И то если в Альфе все в порядке. В случаем сбоя того же РПЦ (таблицы не пришли) устаканивание задолженности может происходить и до 12..14:00 в РД (такое уже было!). И подобный сбой оплачивается клиентом безоговорочно