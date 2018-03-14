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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19
IMPRINTER написав:clientage
задолженность у вас не меняется !!! идет речь о задолженности по телу, а не о начисленных процентах - сами списанные %% уже являются тратой нового цикла
до 11:00 в РД погут провести некоторые суммы в блоках и... Вот оно счастье от РКО
Помните! Сам по себе день РД относится к текущему РП, а ПП начинается с РД+1
ПС. Про выпадении РД на выходные даже вспоминать не хочу. Считаю отношение Альфы к этой ситуации ПОЛНЫМ НЕУВАЖЕНИЕМ своего клиента
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:26
clientage написав:
ПОЛНЫМ НЕУВАЖЕНИЕМ своего клиента
это фигня, это замыкает список из перечня полного неуважения.
есть вещи намного серьезней, на которые Альфа годами забивает.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:34
Квесторе_поверніться написав:
Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?
Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:37
IMPRINTER написав: clientage написав:
ПОЛНЫМ НЕУВАЖЕНИЕМ своего клиента
это фигня, это замыкает список из перечня полного неуважения.
есть вещи намного серьезней, на которые Альфа годами забивает.
Дасс, прискорбно
Я остаюсь при мнении, шо если банка вводит к-л ограничение, например, условная абонка по кол-ву операций, РКО, сумма снятий с карты, пушы..., то банка и должна обеспечить инстумент для контроля/анализа подобных ограничений: маркеры(цветом, звездочками..) тех условных операций, +1..2 банк. дн. на проводку гашения под РКО, маркер суммы снятия, маркер установки пуша (вот есть выделение серым, черным, красным номера карты,... ну добавьте ещё туда зелёный шоли)
... но это всё фигня
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:38
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?
Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
Очередные платежи по рассрочке сюда включаются?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:43
Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?
Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
А я еще раз спрошу!
Када, у кого мона узнать ТОЧНУЮ СУММУ задолженности на РД?!
В принципе и к 7:00 в РД все уже может быть известно.
Но эта сумма может быть точно известна не ранее 11:00 в РД. И то если в Альфе все в порядке. В случаем сбоя того же РПЦ (таблицы не пришли
) устаканивание задолженности может происходить и до 12..14:00 в РД (такое уже было!). И подобный сбой оплачивается клиентом безоговорочно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:49
Ivanhoe написав: Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?
Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
Очередные платежи по рассрочке сюда включаются?
под РКО рассрочки не учитываются, они гасятся в ПП, т.е. в отот +25дн период
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:54
Ivanhoe написав: Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?
Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
Очередные платежи по рассрочке сюда включаются?
Ivanhoe, добрый день. Не включаются.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 11:59
clientage написав: Alfa_Bank написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?
Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
А я еще раз спрошу!
Када, у кого мона узнать ТОЧНУЮ СУММУ задолженности на РД?!
В принципе и к 7:00 в РД все уже может быть известно.
Но эта сумма может быть точно известна не ранее 11:00 в РД. И то если в Альфе все в порядке. В случаем сбоя того же РПЦ (таблицы не пришли
) устаканивание задолженности может происходить и до 12..14:00 в РД (такое уже было!). И подобный сбой оплачивается клиентом безоговорочно
clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:01
Alfa_Bank
к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.
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Чет 15 бер, 2018 11:32
sens
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ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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