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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5453545454555456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:19

  IMPRINTER написав:clientage

задолженность у вас не меняется !!! идет речь о задолженности по телу, а не о начисленных процентах - сами списанные %% уже являются тратой нового цикла

до 11:00 в РД погут провести некоторые суммы в блоках и... Вот оно счастье от РКО :)
Помните! Сам по себе день РД относится к текущему РП, а ПП начинается с РД+1 :idea:

ПС. Про выпадении РД на выходные даже вспоминать не хочу. Считаю отношение Альфы к этой ситуации ПОЛНЫМ НЕУВАЖЕНИЕМ своего клиента :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:26

  clientage написав:ПОЛНЫМ НЕУВАЖЕНИЕМ своего клиента :evil:


это фигня, это замыкает список из перечня полного неуважения.
есть вещи намного серьезней, на которые Альфа годами забивает.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:34

  Квесторе_поверніться написав:Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:37

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:ПОЛНЫМ НЕУВАЖЕНИЕМ своего клиента :evil:


это фигня, это замыкает список из перечня полного неуважения.
есть вещи намного серьезней, на которые Альфа годами забивает.

Дасс, прискорбно
Я остаюсь при мнении, шо если банка вводит к-л ограничение, например, условная абонка по кол-ву операций, РКО, сумма снятий с карты, пушы..., то банка и должна обеспечить инстумент для контроля/анализа подобных ограничений: маркеры(цветом, звездочками..) тех условных операций, +1..2 банк. дн. на проводку гашения под РКО, маркер суммы снятия, маркер установки пуша (вот есть выделение серым, черным, красным номера карты,... ну добавьте ещё туда зелёный шоли)
... но это всё фигня :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:38

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.

Очередные платежи по рассрочке сюда включаются?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:43

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.

А я еще раз спрошу!
Када, у кого мона узнать ТОЧНУЮ СУММУ задолженности на РД?!
В принципе и к 7:00 в РД все уже может быть известно.
Но эта сумма может быть точно известна не ранее 11:00 в РД. И то если в Альфе все в порядке. В случаем сбоя того же РПЦ (таблицы не пришли :mrgreen: ) устаканивание задолженности может происходить и до 12..14:00 в РД (такое уже было!). И подобный сбой оплачивается клиентом безоговорочно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:49

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.

Очередные платежи по рассрочке сюда включаются?

под РКО рассрочки не учитываются, они гасятся в ПП, т.е. в отот +25дн период :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:54

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.

Очередные платежи по рассрочке сюда включаются?

Ivanhoe, добрый день. Не включаются.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 11:59

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо з Ощадного рахунку в МАБі погашати заборгованість 16 березня скажемо в 13-00 гарантії будуть?

Ні, не буде. Щоб уникнути плати за РКО треба виконати умову: на розрахункову дату не повинно бути заборгованості.

А я еще раз спрошу!
Када, у кого мона узнать ТОЧНУЮ СУММУ задолженности на РД?!
В принципе и к 7:00 в РД все уже может быть известно.
Но эта сумма может быть точно известна не ранее 11:00 в РД. И то если в Альфе все в порядке. В случаем сбоя того же РПЦ (таблицы не пришли :mrgreen: ) устаканивание задолженности может происходить и до 12..14:00 в РД (такое уже было!). И подобный сбой оплачивается клиентом безоговорочно :(

clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:01

Alfa_Bank

к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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