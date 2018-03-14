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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5455545654575458>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:08

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.

IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:10

  Alfa_Bank написав:clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.

Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:11

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.

Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока :mrgreen: :mrgreen:

clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.

Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока :mrgreen: :mrgreen:

clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.

Пардон. Банк обязан сообщать клиенту задолженность по первому его требованию на любую дату. Вот если я захочу, то буду требовать от банки предоставление мне выписки, заверенной печатью, моХрой, хоть каждый день. Да, скорее всего на платной основе это будет, но будет!
А возможность информирования под все придуманные банком задолженности/ограничения показывает т.н. клиентоориентированность банки. И клиенты делают об этом выводы сами :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:30

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.


Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро :(
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:31

  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.


Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро :(


в кале вам скажут что для надежности лучше за 3 дня, а еще лучше за 5 дней .. а в идеале погасить в тот же день, что и потратил.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро

ну там нуна читать "...до РД включительно"
Я ещё раз хаварю, шо РД входит в текущий РП... и весь биллинг Альфы так настроен, даже +1мес по Рассрочке из-за этого проскакивает... ой, не будем обострять :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:37

  clientage написав:
  curiousobro написав:Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро

ну там нуна читать "...до РД включительно"
Я ещё раз хаварю, шо РД входит в текущий РП... и весь биллинг Альфы так настроен, даже +1мес по Рассрочке из-за этого проскакивает... ой, не будем обострять :P

Повторюсь: если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет. Вы, конечно же, вправе принимать решение самостоятельно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:43

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  curiousobro написав:Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро

ну там нуна читать "...до РД включительно"
Я ещё раз хаварю, шо РД входит в текущий РП... и весь биллинг Альфы так настроен, даже +1мес по Рассрочке из-за этого проскакивает... ой, не будем обострять :P

Повторюсь: если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет. Вы, конечно же, вправе принимать решение самостоятельно.

Спасибо. Я понял
Но я обижусь на Альфу. Я ж её таак люблю 8) :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:33

Alfa_Bank, доведіть до ладу ваш мобільний "Альфа-Мобайл".
У вас і в меню "карткові рахунки", і в меню "картки" відображається баланс рахунку. Доступний залишок, з урахуванням кредитного ліміту не видно ніде. Для чого цей тупізм?
Для того, щоби побачити доступні залишки необхідно заходити в меню певного карткового "рахунка". Якщо наліпили всі картки, то будьте добрі, відображайте по них доступний остаток.
Кочевник
 
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