Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18

Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав: clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО. clientage, в расчетную датусписаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.

Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!

Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммыбыть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока

clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания. clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.

Пардон. Банк обязан сообщать клиенту задолженность по первому его требованию на любую дату. Вот если я захочу, то буду требовать от банки предоставление мне выписки, заверенной печатью, моХрой, хоть каждый день. Да, скорее всего на платной основе это будет, но будет!А возможность информирования под все придуманные банком задолженности/ограничения показывает т.н. клиентоориентированность банки. И клиенты делают об этом выводы сами