|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:08
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.
IMPRINTER, добрый день. Все зависит от того, как сработает система. Если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:10
Alfa_Bank написав:
clientage, в расчетную дату могут
списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.
Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут
быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23887
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:11
clientage написав: Alfa_Bank написав:
clientage, в расчетную дату могут
списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.
Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут
быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока
clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:18
Alfa_Bank написав: clientage написав: Alfa_Bank написав:
clientage, в расчетную дату могут
списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.
Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут
быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока
clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.
Пардон. Банк обязан сообщать клиенту задолженность по первому его требованию на любую дату. Вот если я захочу, то буду требовать от банки предоставление мне выписки, заверенной печатью, моХрой, хоть каждый день. Да, скорее всего на платной основе это будет, но будет!
А возможность информирования под все придуманные банком задолженности/ограничения показывает т.н. клиентоориентированность банки. И клиенты делают об этом выводы сами
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23887
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:30
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.
Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД
.
Вангую новэ покращення вже скоро
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 852
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:31
curiousobro написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.
Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД
.
Вангую новэ покращення вже скоро
в кале вам скажут что для надежности лучше за 3 дня, а еще лучше за 5 дней .. а в идеале погасить в тот же день, что и потратил.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33853
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5404 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:33
curiousobro написав:
Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро
ну там нуна читать "...до РД включительно"
Я ещё раз хаварю, шо РД входит в текущий РП... и весь биллинг Альфы так настроен, даже +1мес по Рассрочке из-за этого проскакивает... ой, не будем обострять
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23887
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:37
clientage написав: curiousobro написав:
Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро
ну там нуна читать "...до РД включительно"
Я ещё раз хаварю, шо РД входит в текущий РП... и весь биллинг Альфы так настроен, даже +1мес по Рассрочке из-за этого проскакивает... ой, не будем обострять
Повторюсь: если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет. Вы, конечно же, вправе принимать решение самостоятельно.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4290
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:43
Alfa_Bank написав: clientage написав: curiousobro написав:
Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро
ну там нуна читать "...до РД включительно"
Я ещё раз хаварю, шо РД входит в текущий РП... и весь биллинг Альфы так настроен, даже +1мес по Рассрочке из-за этого проскакивает... ой, не будем обострять
Повторюсь: если задолженность будет погашена в расчетную дату и спишется РКО – это будет корректно со стороны Банка. Данная комиссия компенсации подлежать не будет. Вы, конечно же, вправе принимать решение самостоятельно.
Спасибо. Я понял
Но я обижусь на Альфу. Я ж её таак люблю
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23887
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:33
Alfa_Bank, доведіть до ладу ваш мобільний "Альфа-Мобайл".
У вас і в меню "карткові рахунки", і в меню "картки" відображається баланс рахунку. Доступний залишок, з урахуванням кредитного ліміту не видно ніде. Для чого цей тупізм?
Для того, щоби побачити доступні залишки необхідно заходити в меню певного карткового "рахунка". Якщо наліпили всі картки, то будьте добрі, відображайте по них доступний остаток.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12659
|2450532
|
|
|30232
|3721686
|
|
|5351
|1319058
|
реклама
|