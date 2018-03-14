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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 13:43
Кочевник написав:Alfa_Bank
, доведіть до ладу ваш мобільний "Альфа-Мобайл".
У вас і в меню "карткові рахунки", і в меню "картки" відображається баланс рахунку. Доступний залишок, з урахуванням кредитного ліміту не видно ніде. Для чого цей тупізм?
Для того, щоби побачити доступні залишки необхідно заходити в меню певного карткового "рахунка". Якщо наліпили всі картки, то будьте добрі, відображайте по них доступний остаток.
Кочевник, доброго дня. Ваші рекомендації передані в IT-відділ.
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Alfa_Bank
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