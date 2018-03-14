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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5455545654575458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:43

  Кочевник написав:Alfa_Bank, доведіть до ладу ваш мобільний "Альфа-Мобайл".
У вас і в меню "карткові рахунки", і в меню "картки" відображається баланс рахунку. Доступний залишок, з урахуванням кредитного ліміту не видно ніде. Для чого цей тупізм?
Для того, щоби побачити доступні залишки необхідно заходити в меню певного карткового "рахунка". Якщо наліпили всі картки, то будьте добрі, відображайте по них доступний остаток.

Кочевник, доброго дня. Ваші рекомендації передані в IT-відділ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:44

Re: Альфа-Банк

В альфа-мобайл ще б відображались дати проводки (зараз тільки дати операції) та суми операції в грн для валютних операцій (зараз тільки сума операції у валюті). За цими базовими речами доводиться лізти у вебверсію :(
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:52

  casper12 написав:В альфа-мобайл ще б відображались дати проводки (зараз тільки дати операції) та суми операції в грн для валютних операцій (зараз тільки сума операції у валюті). За цими базовими речами доводиться лізти у вебверсію :(

casper12, доброго дня. Дякую, також передано.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:41

Alfa_Bank если уж пошла такая пляска, то неплохо было бы добавить в мобильное приложении ваше отделение на улице Бульвар Перова 32. г. Киев. :P
skorpi
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