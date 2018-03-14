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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5456545754585459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 888
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
246
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:10

Re: Альфа-Банк

https://alfabank.ua/about/press/alfa-ba ... vanny-2473
isen
 
Повідомлень: 108
З нами з: 21.12.15
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:14

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  adamsmittttt написав:Господа, а подскажите пожалуйста, за пополнение приватовской кредитки через приватовской сендмани альфовской дебетной картой из пакета Ультра, Альфа денег не берет или берет? Заранее спасибо.

не берёт
Спасибо !
adamsmittttt
 
Повідомлень: 930
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Подякував: 777 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:44

Re: Альфа-Банк

подскажите, при платежах через интернет смс-подтверждение есть?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:55

any4key
3D Secure пока в банке пока нет. Обещают в конце года.
Vorlon
 
Повідомлень: 5463
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:13

  VLADPn написав:
Нового счета не будет. Любые танчики-карбоны будут допками. И даже если бесплатных допок открыть больше нельзя - пойдут как платные.


Докладываю: утверждение выше неверно.

Карбон может иметь новый счет.

Кроме этого, неверно и то, что его открытие 3+ картой в пакете Ультра приводит к комисии за превышение числа бесплатных карт/допок, которая применяется к обычным картам.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:26

  skorpi написав:Alfa_Bank если уж пошла такая пляска, то неплохо было бы добавить в мобильное приложении ваше отделение на улице Бульвар Перова 32. г. Киев. :P

skorpi, добрый вечер. Передано.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4292
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