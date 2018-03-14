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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:10
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:14
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:44
Re: Альфа-Банк
подскажите, при платежах через интернет смс-подтверждение есть?
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:13
Докладываю: утверждение выше неверно.
Карбон может иметь новый счет.
Кроме этого, неверно и то, что его открытие 3+ картой в пакете Ультра приводит к комисии за превышение числа бесплатных карт/допок, которая применяется к обычным картам.
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