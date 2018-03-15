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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 16:10
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isen
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:14
clientage написав: adamsmittttt написав:
Господа, а подскажите пожалуйста, за пополнение приватовской кредитки через приватовской сендмани альфовской дебетной картой из пакета Ультра, Альфа денег не берет или берет? Заранее спасибо.
не берёт
Спасибо !
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adamsmittttt
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:44
подскажите, при платежах через интернет смс-подтверждение есть?
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any4key
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Додано: Чет 15 бер, 2018 16:55
any4key
3D Secure пока в банке пока нет. Обещают в конце года.
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Vorlon
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:13
VLADPn написав:
Нового счета не будет. Любые танчики-карбоны будут допками. И даже если бесплатных допок открыть больше нельзя - пойдут как платные.
Докладываю: утверждение выше неверно.
Карбон может иметь новый счет.
Кроме этого, неверно и то, что его открытие 3+ картой в пакете Ультра приводит к комисии за превышение числа бесплатных карт/допок, которая применяется к обычным картам.
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Esq
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:08
Alfa_Bank написав: skorpi написав:Alfa_Bank
если уж пошла такая пляска, то неплохо было бы добавить в мобильное приложении ваше отделение на улице Бульвар Перова 32. г. Киев.
skorpi, добрый вечер. Передано.
Поменяйте на сайте в отображении банкоматов банка на карте: Большая Кольцевая 56, Большая Окружная 1-Б, Киквидзе 4Б.
По второму адресу, например, не верно отображается на более 1 км.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 18:14
Уважаемая Альфабанк
В мобильном приложении последние 3 новости задвоены (приходят по 2 одинаковые)
Передайте вашим руко..блудам
, чтобы поправили.
Заранее дякую.
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curiousobro
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