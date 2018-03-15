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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 20:31
Козак-характерник написав: IMPRINTER написав:
у вас один трабл, который зовут Постернак.
Куда только смотрят в банке, позволяя ему принимать бездарные решения. В экономике он нулевой и по другим наукам также.
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Kevin
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Додано: Чет 15 бер, 2018 20:34
Он коневод прославлен Фейсбуком
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:39
Ультравская виза добавилась в google pay. Теперь можно 10 трат легко набивать на проезде в метро.
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renegade
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