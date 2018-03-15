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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5457545854595460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:31

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:у вас один трабл, который зовут Постернак.



Куда только смотрят в банке, позволяя ему принимать бездарные решения. В экономике он нулевой и по другим наукам также.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:34

Он коневод прославлен Фейсбуком
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:39

Re: Альфа-Банк

Ультравская виза добавилась в google pay. Теперь можно 10 трат легко набивать на проезде в метро.
renegade
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:29

  renegade написав:Ультравская виза добавилась в google pay. Теперь можно 10 трат легко набивать на проезде в метро.

А у нас яйца щас по 2.53. Прям на кассе лоток стоит, я с вечера на завтрак по одному беру :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:31

И ещё - коробок спичек, отдельным чеком, сесна
mustbe
 
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