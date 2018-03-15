Alfa_Bank написав:clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.
Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?! Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока
clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.
А банк обязан выполнять все условия публикуемые/доступные на его офиц. сайте? https://alfabank.ua/deposit/new/tpl/cpapokupon.php Тогда попрошу открыть мне текущий счет с остатком 17% в грн, а также депозиты в долларе под 11,5% и евро под 10,5% согласно указанной по ссылке информации. Или хочу выполняю, а хочу просто так обманываю размещая/оставляя на сайте откровенную дезинформацию?
к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ... я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.
Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД. Вангую новэ покращення вже скоро
в кале вам скажут что для надежности лучше за 3 дня, а еще лучше за 5 дней .. а в идеале погасить в тот же день, что и потратил.
Та не в идеале тратить свои и с дебетки... а то вдруг свои еще не свои будут по кредитке?