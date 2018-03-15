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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5458545954605461>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:31

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:у вас один трабл, который зовут Постернак.



Куда только смотрят в банке, позволяя ему принимать бездарные решения. В экономике он нулевой и по другим наукам также.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 20:34

Он коневод прославлен Фейсбуком
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:39

Re: Альфа-Банк

Ультравская виза добавилась в google pay. Теперь можно 10 трат легко набивать на проезде в метро.
renegade
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:29

  renegade написав:Ультравская виза добавилась в google pay. Теперь можно 10 трат легко набивать на проезде в метро.

А у нас яйца щас по 2.53. Прям на кассе лоток стоит, я с вечера на завтрак по одному беру :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 22:31

И ещё - коробок спичек, отдельным чеком, сесна
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:52

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  renegade написав:Ультравская виза добавилась в google pay. Теперь можно 10 трат легко набивать на проезде в метро.

А у нас яйца щас по 2.53. Прям на кассе лоток стоит, я с вечера на завтрак по одному беру :)


Так за них можно 2% получить или 4% от мони. А за метро кешбэк не дают, а ехать надо :)
renegade
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 06:39

Re: Альфа-Банк

моно і за метро кешбек дає
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:36

  Sergion написав:
  Alfa_Bank написав:
  skorpi написав:Alfa_Bank если уж пошла такая пляска, то неплохо было бы добавить в мобильное приложении ваше отделение на улице Бульвар Перова 32. г. Киев. :P

skorpi, добрый вечер. Передано.


Поменяйте на сайте в отображении банкоматов банка на карте: Большая Кольцевая 56, Большая Окружная 1-Б, Киквидзе 4Б.
По второму адресу, например, не верно отображается на более 1 км.

Sergion, доброе утро. Передано в работу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:56

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:clientage, в расчетную дату могут списаться заблокированные суммы. Поэтому их также рекомендовано оплачивать для возможности избежать платы за РКО.

Ну вы же прекрасно знаете, шо заблок. суммы могут быть в блоке до 20..30дн, а у меня есть ПП +25дн. Я грейсовик или хто?!
Вот ЧО тарапиться то? ВдруХ через 19дн Земля налетит на небесную ось, так я хоть гульну за эти 19дн на всю сумму блока :mrgreen: :mrgreen:

clientage, РКО предусмотрено тарифами карты и Банк не обязан сообщать Клиенту сумму для ее избежания.

А банк обязан выполнять все условия публикуемые/доступные на его офиц. сайте?
https://alfabank.ua/deposit/new/tpl/cpapokupon.php
Тогда попрошу открыть мне текущий счет с остатком 17% в грн, а также депозиты в долларе под 11,5% и евро под 10,5% согласно указанной по ссылке информации.
Или хочу выполняю, а хочу просто так обманываю размещая/оставляя на сайте откровенную дезинформацию?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:58

  IMPRINTER написав:
  curiousobro написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

к вечеру уже всё видно - у вас блоки списываются обычно утром ...
я 3,5 года гашу 6 кредиток четко в РД и никаких траблов в этом плане небыло - все четко, если проведено по счету ... у вас один трабл, который зовут Постернак.


Представитель наверно уже раза 3 повторила, что гасить нужно ДО РД.
Вангую новэ покращення вже скоро :(


в кале вам скажут что для надежности лучше за 3 дня, а еще лучше за 5 дней .. а в идеале погасить в тот же день, что и потратил.

Та не в идеале тратить свои и с дебетки... а то вдруг свои еще не свои будут по кредитке?
ol_zy
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