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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5458545954605461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:03

  mihasik написав:Максимум пополнять без комиссии через укрпочту,это как?

mihasik, доброе утро. Для выполнения платежа без комиссии на отделении «Укрпочта», клиенту необходимо предоставить квитанцию специального образца, в которой указаны все необходимые реквизиты кредита/кредитной карты для оплаты. В квитанции необходимо обязательно заполнить два поля – сумма платежа (цифрами и прописью) и дата осуществления платежа.
Способы получения квитанции по Кредитной карте:
- по запросу при обращении в отделение банка сотрудник отделения распечатывает квитанцию для погашения кредитной карты из программы;
- клиент может обратиться самостоятельно в отделение УкрПочты, взять пустой шаблон квитанции для оплаты и заполнить самостоятельно, указав необходимые реквизиты для погашения кредита/кредитной карты.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4294
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 5458545954605461
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