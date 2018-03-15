mihasik, доброе утро. Для выполнения платежа без комиссии на отделении «Укрпочта», клиенту необходимо предоставить квитанцию специального образца, в которой указаны все необходимые реквизиты кредита/кредитной карты для оплаты. В квитанции необходимо обязательно заполнить два поля – сумма платежа (цифрами и прописью) и дата осуществления платежа.
Способы получения квитанции по Кредитной карте:
- по запросу при обращении в отделение банка сотрудник отделения распечатывает квитанцию для погашения кредитной карты из программы;
- клиент может обратиться самостоятельно в отделение УкрПочты, взять пустой шаблон квитанции для оплаты и заполнить самостоятельно, указав необходимые реквизиты для погашения кредита/кредитной карты.