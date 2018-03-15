mihasik написав:Максимум пополнять без комиссии через укрпочту,это как?
mihasik, доброе утро. Для выполнения платежа без комиссии на отделении «Укрпочта», клиенту необходимо предоставить квитанцию специального образца, в которой указаны все необходимые реквизиты кредита/кредитной карты для оплаты. В квитанции необходимо обязательно заполнить два поля – сумма платежа (цифрами и прописью) и дата осуществления платежа. Способы получения квитанции по Кредитной карте: - по запросу при обращении в отделение банка сотрудник отделения распечатывает квитанцию для погашения кредитной карты из программы; - клиент может обратиться самостоятельно в отделение УкрПочты, взять пустой шаблон квитанции для оплаты и заполнить самостоятельно, указав необходимые реквизиты для погашения кредита/кредитной карты.
ol_zy написав:А банк обязан выполнять все условия публикуемые/доступные на его офиц. сайте? https://alfabank.ua/deposit/new/tpl/cpapokupon.php Тогда попрошу открыть мне текущий счет с остатком 17% в грн, а также депозиты в долларе под 11,5% и евро под 10,5% согласно указанной по ссылке информации. Или хочу выполняю, а хочу просто так обманываю размещая/оставляя на сайте откровенную дезинформацию?
ol_zy, добрый день. Информацию деактивировали. Спасибо за внимательность.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Позвонила вчера горячка Аллы. Далее - диалог: Я и Алла.
Я: Алло. А: Здрасьте, это Алла. Имярек Имярекович ? Я: Да, слушаю Вас. А: А вы знаете, что у Вас регплатежи не прошли, ни сегодня, ни вчера ? Я: Конечно знаю. А: Ну, так проведите их руками. Я: Спасибо за ценный совет, я бы сам ни в жисть не додумался. А: Приносим свои извинения, завтра всё обязательно проведётся. Я: Я Вам не верю, но хотел бы ошибаться, завтра проверю. Досвидос.
Проверил сегодня - регплатежи, разумеется, не провелись.
Как можно быть настолько некомпетентным и криворуким, чтобы ничего не боясь вот так походу всё ломать, а потом героически чинить ? Может, этих двух клоунов в какой-нить Фагор отправить, пусть там внедряют свои ИТ-решения ?