Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:02

Позвонила вчера горячка Аллы.

Далее - диалог: Я и Алла.



Я: Алло.

А: Здрасьте, это Алла. Имярек Имярекович ?

Я: Да, слушаю Вас.

А: А вы знаете, что у Вас регплатежи не прошли, ни сегодня, ни вчера ?

Я: Конечно знаю.

А: Ну, так проведите их руками.

Я: Спасибо за ценный совет, я бы сам ни в жисть не додумался.

А: Приносим свои извинения, завтра всё обязательно проведётся.

Я: Я Вам не верю, но хотел бы ошибаться, завтра проверю. Досвидос.



Проверил сегодня - регплатежи, разумеется, не провелись.



Как можно быть настолько некомпетентным и криворуким, чтобы ничего не боясь вот так походу всё ломать, а потом героически чинить ?

Может, этих двух клоунов в какой-нить Фагор отправить, пусть там внедряют свои ИТ-решения ?