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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5459546054615462>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:03

  mihasik написав:Максимум пополнять без комиссии через укрпочту,это как?

mihasik, доброе утро. Для выполнения платежа без комиссии на отделении «Укрпочта», клиенту необходимо предоставить квитанцию специального образца, в которой указаны все необходимые реквизиты кредита/кредитной карты для оплаты. В квитанции необходимо обязательно заполнить два поля – сумма платежа (цифрами и прописью) и дата осуществления платежа.
Способы получения квитанции по Кредитной карте:
- по запросу при обращении в отделение банка сотрудник отделения распечатывает квитанцию для погашения кредитной карты из программы;
- клиент может обратиться самостоятельно в отделение УкрПочты, взять пустой шаблон квитанции для оплаты и заполнить самостоятельно, указав необходимые реквизиты для погашения кредита/кредитной карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:56

Пополнять банки через УкрПочту - это уже где-то за гранью добра и зла.
Это как в ухе ковыряться через задний проход.
Имхо, конечно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:00

  mustbe написав:Пополнять банки через УкрПочту - это уже где-то за гранью добра и зла.
Это как в ухе ковыряться через задний проход.
Имхо, конечно

почтовый перевод точно идти будет 5 дн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:04

Re: Альфа-Банк

Шо такоє, вже забули 'кобренди' михи й фіди? :) може й алла щось замутить таке?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:09

  clientage написав:
  mustbe написав:Пополнять банки через УкрПочту - это уже где-то за гранью добра и зла.
Это как в ухе ковыряться через задний проход.
Имхо, конечно

почтовый перевод точно идти будет 5 дн :mrgreen:

зато с термопринтерами
https://1news.com.ua/ukraine/v-ukrposht ... rmatu.html

  chipmunk написав:Шо такоє, вже забули 'кобренди' михи й фіди? :) може й алла щось замутить таке?

ждем форумчанина Виктор-Алла :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:44

  ol_zy написав:А банк обязан выполнять все условия публикуемые/доступные на его офиц. сайте?
https://alfabank.ua/deposit/new/tpl/cpapokupon.php
Тогда попрошу открыть мне текущий счет с остатком 17% в грн, а также депозиты в долларе под 11,5% и евро под 10,5% согласно указанной по ссылке информации.
Или хочу выполняю, а хочу просто так обманываю размещая/оставляя на сайте откровенную дезинформацию?

ol_zy, добрый день. Информацию деактивировали. Спасибо за внимательность.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:52

  Alfa_Bank написав:Информацию деактивировали. Спасибо за внимательность.

А эту? :)

https://alfabank.ua/deposit/comfort/
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:53

Підняли мамі ліміт на 70%... :D Дякую, пані Алла! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:02

Позвонила вчера горячка Аллы.
Далее - диалог: Я и Алла.

Я: Алло.
А: Здрасьте, это Алла. Имярек Имярекович ?
Я: Да, слушаю Вас.
А: А вы знаете, что у Вас регплатежи не прошли, ни сегодня, ни вчера ?
Я: Конечно знаю.
А: Ну, так проведите их руками.
Я: Спасибо за ценный совет, я бы сам ни в жисть не додумался.
А: Приносим свои извинения, завтра всё обязательно проведётся.
Я: Я Вам не верю, но хотел бы ошибаться, завтра проверю. Досвидос.

Проверил сегодня - регплатежи, разумеется, не провелись.

Как можно быть настолько некомпетентным и криворуким, чтобы ничего не боясь вот так походу всё ломать, а потом героически чинить ?
Может, этих двух клоунов в какой-нить Фагор отправить, пусть там внедряют свои ИТ-решения ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:11

  sola написав:
  Alfa_Bank написав:Информацию деактивировали. Спасибо за внимательность.

А эту? :)

https://alfabank.ua/deposit/comfort/

sola, добрый день. Убрали, спасибо.
Alfa_Bank
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