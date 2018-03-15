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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23
Alfa_Bank
В ближайшее время планируются депозиты от 5 процентов по валюте?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:45
Investor_K написав:Alfa_Bank
В ближайшее время планируются депозиты от 5 процентов по валюте?
Investor_K, добрый день. Такой информации у нас нет.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:09
Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?
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Andrew75
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:16
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:18
Andrew75 написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?
Andrew75, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделений банка. На кого будет оформлена дополнительная карта - определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:23
Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Искатель, добрый день. Да, поставят.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:27
Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?
Andrew75, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделений банка. На кого будет оформлена дополнительная карта - определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты.
А вот просто заказать таки дистанционно допку для себя любимого, дождаться её появления в отделении и уже потом заполнить собственноручно все анкеты... отак мона, т.е. за один визит в любимое отделение?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:28
Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа.
Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса).
За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн.
За 51 коп - около 10 грн комиса.
В загсе - приняли без вопросов
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mustbe
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:28
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Искатель, добрый день. Да, поставят.
Штампик, прямоугольный! но мона поговорить с нач. отделения
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:35
clientage написав: Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:Alfa_Bank
Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?
Andrew75, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделений банка. На кого будет оформлена дополнительная карта - определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты.
А вот просто заказать таки дистанционно допку для себя любимого, дождаться её появления в отделении и уже потом заполнить собственноручно все анкеты... отак мона, т.е. за один визит в любимое отделение?
clientage, добрый день. Нет, так нельзя.
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Alfa_Bank
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