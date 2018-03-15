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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5459546054615462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:23

Alfa_Bank

В ближайшее время планируются депозиты от 5 процентов по валюте?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 15:45

  Investor_K написав:Alfa_Bank

В ближайшее время планируются депозиты от 5 процентов по валюте?

Investor_K, добрый день. Такой информации у нас нет.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:09

Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:16

Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:18

  Andrew75 написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?

Andrew75, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделений банка. На кого будет оформлена дополнительная карта - определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:23

  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.

Искатель, добрый день. Да, поставят.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:27

  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?

Andrew75, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделений банка. На кого будет оформлена дополнительная карта - определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты.

А вот просто заказать таки дистанционно допку для себя любимого, дождаться её появления в отделении и уже потом заполнить собственноручно все анкеты... отак мона, т.е. за один визит в любимое отделение?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:28

  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).

Были у меня недавно в ЗАГСе два таких же платежа.
Оплатил в ближайшем привате (20 метров от загса).
За платеж в 50 грн взяли комис около 5 грн.
За 51 коп - около 10 грн комиса.
В загсе - приняли без вопросов
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:28

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.

Искатель, добрый день. Да, поставят.

Штампик, прямоугольный! но мона поговорить с нач. отделения :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:35

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Alfa_Bank Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать дополнительные карты к кредитке как-нибудь дистанционно, без похода в отделение?

Andrew75, добрый день. Оформление новой дополнительной карты осуществляется при обращении владельца основного счета в одно из отделений банка. На кого будет оформлена дополнительная карта - определяет владелец основной карты. Присутствие владельца основной карты и третьего лица, на имя которого открывается доп. карта, является обязательным, так как третье лицо должно собственноручно предоставить идентифицирующие документы и поставить подпись в анкете на выпуск дополнительной карты.

А вот просто заказать таки дистанционно допку для себя любимого, дождаться её появления в отделении и уже потом заполнить собственноручно все анкеты... отак мона, т.е. за один визит в любимое отделение?

clientage, добрый день. Нет, так нельзя.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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