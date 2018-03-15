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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14
Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
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Охотник на деньги
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:55
Охотник на деньги написав:Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
в моєму випадку розстрочка була, подвійних списань не було.
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casper12
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