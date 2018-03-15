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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5460546154625463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14

Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:55

Re: Альфа-Банк

Охотник на деньги написав:Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
в моєму випадку розстрочка була, подвійних списань не було.
casper12
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Повідомлень: 674
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