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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14
Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:55
Re: Альфа-Банк
в моєму випадку розстрочка була, подвійних списань не було.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:46
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:59
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