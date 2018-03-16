RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5460546154625463

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14

Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
Охотник на деньги
Аватар користувача
 
Повідомлень: 618
З нами з: 19.12.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:55

Re: Альфа-Банк

Охотник на деньги написав:Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
в моєму випадку розстрочка була, подвійних списань не було.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 24.12.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:46

А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12987
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:59

  BBC написав:А есть оформившие рассрочку по новым правилам?

Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?
curiousobro
 
Повідомлень: 860
З нами з: 21.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:36

  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.


тока платеж на 51 коп. вы не сделаете - аллочка менее, чем на 1 грн. не дает.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33869
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:42

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:тока платеж на 51 коп. вы не сделаете - аллочка менее, чем на 1 грн. не дает.


А в чем интересно смысл введения такого ограничения.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:52

  curiousobro написав:
  BBC написав:А есть оформившие рассрочку по новым правилам?

Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?

Да с комис.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12987
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:25

  Aps написав:
IMPRINTER написав:тока платеж на 51 коп. вы не сделаете - аллочка менее, чем на 1 грн. не дает.


А в чем интересно смысл введения такого ограничения.


просто тупость.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33869
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5405 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:52

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.

Искатель, добрый день. Да, поставят.

мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4389
З нами з: 20.01.15
Подякував: 277 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:02

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.

А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.

Искатель, добрый день. Да, поставят.

мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...

Мне как то каждый листик ДКБО заверили, а вы кого просили? Круглая печать у начотделения.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12987
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5460546154625463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 970, 971, 972
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9713 1387635
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 01:41
Дядя Дима
Банк Восток 1 ... 86, 87, 88
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
872 205140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 22:19
vollena71
Идея Банк 1 ... 1494, 1495, 1496
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14955 2109940
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 22:10
Козак-характерник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9714)
17.03.2018 01:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.