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Альфа-Банк
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:14
Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
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Охотник на деньги
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:55
Охотник на деньги написав:Подскажите кто знает, при онлайн оплате кредитной картой "Максимум" на сайте магазина "Розетка" предоставляется ли рассрочка и нет ли двойных списаний сумм, как в случае с другим банком?
в моєму випадку розстрочка була, подвійних списань не було.
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casper12
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:46
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:59
BBC написав:
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?
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curiousobro
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:36
Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
тока платеж на 51 коп. вы не сделаете - аллочка менее, чем на 1 грн. не дает.
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:42
IMPRINTER написав:тока платеж на 51 коп. вы не сделаете - аллочка менее, чем на 1 грн. не дает.
А в чем интересно смысл введения такого ограничения.
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Aps
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:52
curiousobro написав: BBC написав:
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?
Да с комис.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 17 бер, 2018 00:25
Aps написав:
IMPRINTER написав:тока платеж на 51 коп. вы не сделаете - аллочка менее, чем на 1 грн. не дает.
А в чем интересно смысл введения такого ограничения.
просто тупость.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 17 бер, 2018 00:52
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Искатель, добрый день. Да, поставят.
мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...
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ol_zy
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Додано: Суб 17 бер, 2018 01:02
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: Искатель написав:
Довелось мне на днях побывать в одном госучреждении. Там за выполнение одной фигни надо сделать два платежа: один на 54 грн, второй - на 0,51 грн (да-да, на 51 копейку).
Но маленькое условие: им нужен обязательно чек из кассы, с круглой печатью и подписью кассира.
На мой вопрос: "А если я принесу Вам распечатку из интернет-банка с печатью?" на меня посмотрели так косо, как будто я ... даже знаю, что предложил.
А теперь собственно вопрос к представителю: если я приду в отделение и принесу две собственноручно распечатанные платежки(уже проведенные банком ранее), поставят мне на них какую-нибудь "круглую печать" и подпись, чтобы в этом гребаном госучреждении остались довольны?
Просто платить через кассу... так, как они там хотели, это по 30 грн за платеж выходит. Честно, жаба давит. Да и в других банках тоже хотят немало.
Искатель, добрый день. Да, поставят.
мне отказали в прошлом году - поставили только прямоугольный штамп и подпись, вот как в ИБ на платежке... Кстати на выписке также отказались поставить.
И кстати, на 0,51 грн вы платеж из ИБ не сделаете...
Мне как то каждый листик ДКБО заверили, а вы кого просили? Круглая печать у начотделения.
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