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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 06:51
BBC написав: curiousobro написав: BBC написав:
А есть оформившие рассрочку по новым правилам?
Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?
Да с комис.
Где условия новых правил почитать?
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