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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5461546254635464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 889
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
188
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
138
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
247
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 889
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 06:51

  BBC написав:
  curiousobro написав:
  BBC написав:А есть оформившие рассрочку по новым правилам?

Непонятен вопрос.
По новым правилам с комиссией что-ли? Или вообще после 15 го числа?

Да с комис.

Где условия новых правил почитать?
allaliu
 
Повідомлень: 77
З нами з: 04.04.17
Подякував: 24 раз.
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  #<1 ... 5461546254635464
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